Pallacanestro: due belle vittorie per le formazioni Under 13 e 15 del Sea Basket

Sia gli under 15, nati dalla efficace collaborazione Sea Sanremo-Olimpia Taggia che ancora non hanno perso una partita, anche gli under 13 del Sea Basket continuano il loro cammino vincente. I primi vincendo sull' ostico campo di Loano, i secondi vincendo in casa contro il BK Imperia.

"Sono molto contento di come stanno andando le nostre squadre, i ragazzi si impegnano a fondo in ogni allenamento e tra loro c'è grande amicizia e coesione. Dal punto di vista tecnico sono molto soddisfatto nel vedere i miglioramenti dei ragazzi" dichiara coach Bonino.

Under 13

Sea bk Sanremo- BK Imperia 66-63

Sea basket: Ravasio 15, Cappuccini 15, Di Stefano 8, Matarrese D. 8, Cuko 6, Bianchi 6, Borro 5, Li Xuan 2, Matarrese F 1, Saluzzo, Ciconnetti. Coach Mauro Bonino