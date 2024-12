Calcio, Eccellenza. Sotto l'albero il Pietra Ligure trova altri tre punti! Biancocelesti in dieci nel secondo tempo ma basta il rigore di Sogno per stendere il Golfo Paradiso

PIETRA LIGURE - GOLFO PARADISO 1-0 (Sogno 54' rig)

FINISCE QUA

47' fallo di Sakhi su Sogno, niente cartellino estratto da Trabucco

45' 4 di recupero

44' Lipani da fuori! Vernice non benissimo ma poi è prodigioso sulla respinta di Nicolini

39' il Pietra sfiora il raddoppio in contropiede, Gasco lanciato sulla destra scarica poi in mezzo, deviazione e raccoglie Giraudo che davanti a Cammarota non riesce a superarlo

38' in campo anche Iofrida, esce Fontana

35' dieci alla fine, il Pietra sta reggendo senza affanni. Intanto entra Gianmarco Insolito, esce Rovere

31' minuti per Franco, esce Faedo

29' Sakhi giu in area, beccato dai giocatori del Pietra per una presunta simulazione

26' esce Mermina e spazio a Massone nel Golfo

23' steso Sakhi, arriva il giallo anche per Gasco

18' steso Cerosillo da Sogno, punizione Golfo. Ora gli ospiti stanno cercando di avere ritmo e premere il Pietra. Sulla punizione, arriva lo stacco di Lipani che non inquadra lo specchio

15' ammonito Rovere. Cambia ancora Bianco: Cerosillo - De Paoli

12' cambia il Golfo: Bonci - Poggioli

10' TRASFORMA SOGNO!

8' RIGORE PIETRA! Contatto in area su Rovere, indica subito il dischetto Trabucco

8' ammonito Mermima. Cambio Pietra: esco Lorenzo Insolito ed entra Giraudo, cambio necessario per Cocco per riequilibrare la squadra

7' ci prova Revello da fuori, palla che rimbalza ma Vernice è attento e mette in corner

4' subito un colpo di scena, uscito sconsolato il difensore di casa

2' altro giallo per Lufi, è il secondo! Pietra in dieci!

2' Subito Sogno pericoloso con un tiro di prima intenzione, dall'altezza della panchina di casa, dopo un contrasto vinto con Fontana

16:02 ripartiti senza cambi

SECONDO TEMPO

49' si chiude qua la prima frazione. Un'occasione importante da entrambe le parti e poco altro, Golfo Paradiso ben organizzato e Pietra che deve fare di piu la davanti

48' giallo anche per Fontana

45' quattro di recupero

44' rimane giu a centrocampo Lorenzo Insolito, in campo il massaggiatore. In attesa di battere un angolo il Golfo

43' l'aveva costruita bene il Pietra, passando per il centro e poi finendo a destra, palla tagliata bassa non che termina la sua corsa sul fondo

38' ammonito Ciceri

37' Palo del Golfo Paradiso! Conclusione da fuori di Sakhi dopo il recupero palla

33' super giocata di Rovere che elude due avversari in mezzo al campo e poi serve in profondità Sogno, azione però fermata per un fallo dell'attaccante. Non gradisce la chiamata dell'arbitro Cocco

31' SQUILLO DI ROVERE! Gran botta con il destro, palla che non gira abbastanza ma Cammarota la sfiora e poi sfera sulla traversa

29' intervento in ritardo su Sakhi, giallo pure per Lufi. Non sfruttato il piazzato del Golfo, palla allontanata

25' ammonito Revello

17' qualche problemino per Rovere, gioco fermo e massaggiatore in campo. Mini timeout sfruttato da Cocco per andare a colloquio con i suoi giocatori

15' giocata rapida e nello stretto del Pietra, costretto al fallo Revello. Sta tenendo bene le distanze il Golfo, qualche errore di troppo in fase d'impostazione che non sta piacendo a Bianco, prima invece una bella ripartenza di Sakhi sull'esterno sinistro, peccato poi il suggerimento centrale errato

11' angolo per il Golfo, conquistato dopo la discesa di Mermina. Cross ribattuto, ma in area c'è stato un contatto, colpito al volto Pili, necessario l'intervento della panchina

7' pericolo Golfo! Da una rimessa laterale, Nicolini controlla palla e poi scarica per Poggioli che spara alto da buona posizione

4' subito un corner per il Pietra, palla in mezzo ma dopo una piccola mischia, il Golfo spazza via, l'azione si chiude con il tentativo di Lorenzo Insolito

15:02 partiti

PRIMO TEMPO

Formazioni

PIETRA LIGURE: Vernice, Gasco, Pili, Sancinito, Odasso, Lufi, Lo. Insolito, Rovere, Sogno, Borlotti, Faedo

A disposizione: Duberti, Gi. Insolito, Gibertini, Giraudo, Guaraglia, Aicardi, Ferraro, Franco, Sardo

Allenatore: Cocco

GOLFO PARADISO: Cammarota, Ciceri, Fontana, De Paoli, Lipani, Rudi, Mermina, Revello, Nicolini, Poggioli, Sakhi

A disposizione: Ragher, Zanetti, Fenati, Cerosillo, Costa, Iofrida, Massone, Bonci, Corsini

Allenatore: Bianco

Arbitro: Paolo Trabucco (Chiavari)

Assistenti: Luca Degiovanni (Novi Ligure) - Claudio Benedetto Maggi (La Spezia)