Calcio. L'Albenga non si presenta a Imperia, i nerazzurri hanno atteso le 15:15 tra padel e basket

AGGIORNAMENTO 15:15. Come previsto il direttore di gara, Sacco di Novara, ha atteso i canonici 45 minuti prima di certificare l'assenza dell'Albenga. In arrivo la vittoria a tavolino per l'Imperia



Splende il sole al Nino Ciccione, ma solo la terna arbitrale è come da prassi in campo per il riscaldamento pre partita.

L'arbitro Sacco di Novara e gli assistenti Salinelli di Genova e Mariut di Asti stanno ovviamente rispettando l'iter di avvicinamento al derby tra Imperia e Albenga, ma la sfida non sarà disputata.

I giocatori bianconeri non hanno infatti raggiunto il capoluogo ponentino, motivo per cui, se non saranno presenti sul terreno di gioco alle 15:15, arriverà automaticamente la sconfitta a tavolino, una multa per il club ingauno e una penalizzazione in classifica.

Un'ora abbondante che i giocatori di mister Buttu stanno trascorrendo giocando e padel e basket, in attesa del "rompete le righe" previsto per le festività natalizie.

L'Imperia, per la cronaca sarebbe scesa in campo con la seguente formazione:

Ragone, Osagie, V. De Simone, G. Graziani, Pompilio, Gandolfo, Scalzi, Szerdi, Totaro, Fatnassi, T. Graziani.

A disposizione: Giavazzi, Di Giosia, Santanocito, Scarrone, Morra, Miletta, Comiotto, Brancato, L. De Simone.

Allenatore: Buttu