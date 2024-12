Calcio, Promozione A. La Carcarese torna a vincere, il Finale dura 80': la decide Brovida, è 0-1

FINALE - CARCARESE 0-1 (81' Brovida)

50'+6' ultimo tentativo per la Carcarese con la punizione di Brignone che blocca Scalvini. Non c'è poi più tempo, la squadra ospite porta a casa i tre punti.

45'+3' tentativo disperato dalla lunga distanza di Taku, palla alla destra di Giribaldi di poco.

45' qualche parola di troppo dalla panchina finalese nei confronti della terna, ne fa le spese il secondo portiere Martinetti.

41' contrasto tra Bertozzi e Nonnis, volano parole forti in campo. Intanto Scalia chiede più coraggio ai suoi.

40' cambia ancora il Finale, dentro Palumbo per Cafarotti.

39' occasionissima per il raddoppio nei piedi di Brignone che trova però ancora un super Scalvini e poi "scarpaccia" la palla fuori.

36' CARCARESE IN VANTAGGIO! Cross a rientrare di Bablyuk dalla sinistra, sul secondo palo arriva come un fulmine Brovida che insacca!

35' vede Giribaldi fuori dalla porta Cafarotti e cerca il gran gol da lontano, palla fuori.

32' quarto cambio per il Finale, Belvedere esce per far spazio a Bertozzi.

30' tentativo di testa di Bablyuk sulla punizione a rientrare dalla destra, para ancora Scalvini.

29' fa il suo ingresso in campo Mombelloni per la Carcarese, esce Bonifacino.

27' cross mancino di Nonnis, girata di testa di Brignone che para Scalvini.

25' manda subito dentro Taku il Finale, out Renda.

24' intervento in ritardo di Arzarello su Nonnis; il difensore giallorossoblu già ammonito viene espulso per il secondo giallo.

23' prova Brignone a impensierire Scalvini, tiro in girata facile per il portiere di casa.

21' problemi per Caligaris che resta a terra, interviene lo staff sanitario finalese.

17' subito un giallo per Agate.

15' risponde la panchina di casa: fuori Shpuza, dentro Agate.

12' doppia sostituzione per la squadra valligiana: dentro Diamanti e Brovida, fuori De Matteis e Ghirardi.

10' prima sostituzione per mister Scalia: dentro Trevisano per Brollo.

9' Bertoni si sistema la palla e calcia praticamente a botta sicura, miracoloso ancora Scalvini a opporsi stavolta coi piedi.

8' riesce a sganciarsi dalle retrovie Bonifacino e mette in mezzo, nessuno degli avanti biancorossi riesce a deviare la sfera.

2' primo tentativo, non troppo convinto, per la Carcarese: Kosiqi calcia troppo debole.

1' non ci sono novità di formazione per le due compagini, si riparte.

SECONDO TEMPO



45'+2' ultimo giallo del tempo per Renda, finisce qui la prima frazione.

45' si giocherà ancora per 2'.

42' allarga troppo il braccio Arzarello saltando, fallo e ammonizione per il difensore finalese.

41' fallo per la Carcarese, ma Brignone viene ammonito per proteste.

39' miracoloso Scalvini per il Finale, l'estremo dice no alla deviazione sotto porta di Bablyuk.

37' scontro con Giguet, ad avere la peggio è Brignone che torna in campo con una vistosa fasciatura in testa.

33' un buon ritmo tra le due squadre in campo, la partita ora si è però fatta più spigolosa e le occasioni pericolose latitano.

29' altra conclusione da lontano per Cafarotti, la blocca Giribaldi.

28' Shpuza scappa a De Matteis che lo atterra e viene ammonito.

24' azione da esterno a esterno per il Finale, Brollo trova Cafarotti che calcia di prima trovando l'ottima parata di Giribaldi.

20' punizione dalla destra per la Carcarese, controcross verso la testa di Brignone su cui la difesa giallorossoblu va in affanno ma poi la palla va fuori.

19' riesce a trovare uno spazio tra le strette maglie difensive del Finale Kosiqi, conclusione rimpallata.

14' prova a spingere sull'acceleratore ora la squadra ospite dopo qualche minuto di un Finale molto propositivo.

6' si gira al limite dell'area Kosiqi ma la sua conclusione è fuori misura.

4' angolo di Brollo per Giguet, conclusione in girata che Prato alza ancora in angolo.

1' squadre schierate in campo, fischio d'inizio del signor Magaglio: inizia Finale-Carcarese.

PRIMO TEMPO



Queste le scelte dei due tecnici:

FINALE: Scalvini; Arzarello, Caligaris, Ballone, Pastorino, Giguet, Shpuza, Balvedere, Renda, Cafarotti, G. Brollo.

A disposizione: Martinetti; V. Brollo, Scalia, Bertozzi, Nazarenko, Taku, Palumbo, Agate, Trevisano.

Allenatore: M. De Lucis

CARCARESE: Giribaldi; Bonifacino, Ghirardi, Prato, Spozio, Nonnis, De Matteis, Bertoni, Kosiqi, Brignone, Bablyuk.

A disposizione: Grenna; Pirotto, Brovida, Casassa, Croce, Diamanti, Gjataj, Mombelloni, F. Moretti.

Allenatore: M. Battistel

Equivale proprio ad acciuffare un regalo di Natale prendere i tre punti in palio quest'oggi sul terreno del "F. Borel" di via Brunenghi per Finale e Carcarese, per le quali l'importanza della posta in palio è la medesima nonostante guardino la classifica da due punti di vista quasi diametralmente opposti.

Dopo il ko di Arma di Taggia i giallorossoblu di casa andranno in campo con la "prima volta" della bandiera Lorenzo Scalia alla guida della squadra; reduci da una sconfitta anche i ragazzi di Battistel, mandati al tappeto nello scorso turno dal Millesimo nel derby della Valle.

E se per i primi i tre punti sono ossigeno per una classifica fattasi sempre più complicata e senza il +3 da oltre due mesi, per i biancorossi l'obbiettivo è tornare ad allungare in testa sulle inseguitrici.