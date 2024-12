Calcio. Natale al terzo posto per il Pontelungo, l'anno si chiude con il 4-2 in casa del Bragno

Il Pontelungo chiude in bellezza l’anno, supera 4 a 2 il New Bragno e si conferma terza forza del campionato.

La prima occasione è sui piedi di Sfinjari, il portiere para e Ardissone sulla respinta colpisce la traversa. Il goal non tarda però ad arrivare, contropiede di Sfinjari, questa volta in diagonale Ardissone non manca il bersaglio.

Il pari locale lo segna Palumbo al 63°, cross in mezzo, respinta della difesa e ribattuta che non lascia scampo a Breeuwer. Poco dopo però Sfinjari si smarca sulla destra, mette in mezzo per Rocca che non lascia scampo a Ghizzardi. Quattro minuti e Marquez entra nel tabellino, punizione chirurgica nell’angolino. I padroni di casa non mollano, angolo in mezzo, Palumbo anticipa tutti e sotto misura riapre la sfida. La speranza dura fino all’89°, quando in ripartenza Guardone con un tiro da incorniciare trova l’incrocio dei pali e chiude la sfida.

Una sola sconfitta in queste prime 14 gare, ma tanti pareggi che di fatto proiettano i granata al terzo posto. Un cammino comunque di spessore per la truppa di Zanardini che già dal 5 gennaio proverà a confermarsi grande.