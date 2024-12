Calcio. Il Mantova sfiora il colpo a La Spezia con Debenedetti, secondo gol in campionato per l'attaccante finalese

Amara beffa per il Mantova, che viene raggiunto al 93′ dallo Spezia, dopo una partita di grande sacrificio, giocata per oltre un’ora in 10 uomini. Al Picco i biancorossi ottengono un punto che alla vigilia sarebbe stato da sottoscrivere ma che, per come si è sviluppata la partita, lascia diversi rimpianti per i virgiliani. Vantaggio in apertura dei biancorossi, con un bel colpo di testa dell'attaccante finalese Alessandro Debenedetti su cross di Galuppini (18′), poi al 30′ la svolta dell’incontro, con il rosso per doppia ammonizione sventolato a Brignani: virgiliani in 10. A quel punto, i biancorossi puntano a conservare il vantaggio e ci riescono non senza fatica fino al recupero: al 65′ l’1-1 di Pio Esposito viene annullato dal VAR per questione di millimetri. Nel corso della gara, i liguri spingono alla ricerca del pareggio e prendono tre pali, mentre un legno lo colpisce Fiori in apertura di ripresa. Nel finale, una doppia decisiva parata di Festa su Soleri e Falcinelli sembra salvare definitivamente i biancorossi. Ma al 93′, il gol da pochi passi dello stesso Falcinelli fissa il definitivo 1-1.

Un peccato, perchè il gol di Debenedetti, cresciuto nel vivaio del Finale, avrebbe potuto regalare i tre punti in uno dei campi più prestigiosi dell'intera Serie B, oltre che il primo successo lontano dal "Martelli" per il Mantova.