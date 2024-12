Calcio dilettantistico. Oggi pomeriggio il webinar sul "safeguarding" del CR Liguria, focus su adempimenti e scadenze per le società

Il Comitato Regionale Liguria ha organizzato un incontro informativo dedicato alla tematica del “safeguarding”, rivolto in particolare alle Società sportive per approfondire gli adempimenti e le scadenze da rispettare. L’evento si svolgerà oggi, venerdì 27 dicembre, alle ore 18:00, in modalità telematica.

A coordinare l’incontro saranno l’Avvocato Stella Frascà, Consigliere Federale, e l’Avvocato Simone Mariani, Consigliere del Comitato Regionale Liguria. Entrambi i relatori porteranno la loro esperienza e competenza per fornire una panoramica completa sugli obblighi normativi e sulle procedure operative legate al “safeguarding”.

La riunione si terrà in modalità “da remoto”, al fine di favorire la partecipazione del maggior numero di Società possibile. Per partecipare è sufficiente collegarsi al seguente link CLICCANDO QUI

Visto il rilievo della materia trattata, il Comitato Regionale Liguria sottolinea l’importanza della presenza delle Società a questo incontro, invitando tutti i rappresentanti delle Società a partecipare attivamente per garantire un adeguato aggiornamento e una corretta applicazione delle normative.