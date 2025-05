Calcio. Baia Alassio in Promozione. Arrivano anche le felicitazioni del sindaco Melgrati e dell'assessore Zucchinetti

Non è tardato il messaggio da parte dell'amministrazione comunale di Alassio dopo la vittoria dello spareggio per salire in Promozione vinto dalla Baia Alassio contro l'Ospedaletti.

Ecco il messaggio del primo cittadino, Marco Melgrati, e dell'assessore allo sport Roberta Zucchinetti.

“Da parte nostra e di tutta l'Amministrazione Comunale esprimiamo le più vive e gioiose congratulazioni alla società calcistica Baia Alassio, allo staff tecnico e a tutti i giocatori per la vittoria del match di ieri che è valsa alle “vespe” di Enrico Sardo il passaggio in Promozione. Questo importante risultato è frutto di passione, dedizione e di un grande lavoro di squadra, e riporta il Baia ai livelli che merita, scrivendo una nuova e bellissima pagina dello sport cittadino. Ma non solo: questo splendido traguardo rappresenta anche un volano positivo per l’immagine di Alassio come città che crede e investe nello sport e nei valori che esso rappresenta”.