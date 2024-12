Calcio, Eccellenza. Playoff di ferro a livello interregionale, la portacolori ligure dovrà sfidare le rappresentanti di Piemonte, Lombardia e Veneto

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti (LND) ha ufficializzato le regole per gli spareggi promozione tra le seconde classificate nei campionati di Eccellenza. Questi playoff nazionali, che vedranno la partecipazione di ventotto squadre, mettono in palio sette posti per la Serie D nella stagione 2025/2026.

Le partite si svolgeranno in due turni a eliminazione diretta, con gare di andata e ritorno. Il primo turno inizierà il 25 maggio e terminerà il 1° giugno, mentre il secondo turno è previsto dall’8 al 15 giugno. Gli accoppiamenti, sia per il primo che per il secondo turno, sono stati determinati tramite sorteggio integrale, tenendo conto delle aree geografiche nord, centro e sud.

Per garantire un equilibrio numerico tra le partecipanti, l’Abruzzo è stato spostato dall’area sud a quella del centro. Inoltre, le squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale non potranno affrontarsi nel primo turno. L’ordine di svolgimento delle partite è stato definito tramite sorteggio.

I Comitati Regionali avranno tempo fino al 12 maggio 2025 per comunicare i nomi delle squadre partecipanti alla LND.

La formazione vincente dei playoff liguri avrà sulla propria strada un percorso sulla non così semplice dovendo affrontare la vincente degli spareggi del girone A del Piemonte Valle d'Aosta e nel secondo turno chi prevarrà tra Veneto A e Lombardia C.

Tra i team più quotati di questo lotto fanno parte Borgosesia, Pro Eureka, Carpenedolo, Scanzorosciate e Villafranca. Tutto però resta aperto, in attesa dei verdetti che arriveranno a primavera inoltrata.



Le gare del primo turno si disputeranno il 25 maggio (andata) e il 1° giugno (ritorno). Ecco gli abbinamenti:

Gruppo A: Piemonte V.d.A. A - Liguria

Gruppo B: Piemonte V.d.A. B - Trento/Bolzano

Gruppo C: Lombardia A - Veneto B

Gruppo D: Veneto A - Lombardia C

Gruppo E: Lombardia B - Friuli VG

Gruppo F: Lazio B - Emilia Romagna B

Gruppo G: Marche - Emilia Romagna A

Gruppo H: Toscana A - Umbria

Gruppo I: Lazio A - Sardegna

Gruppo L: Abruzzo - Toscana B

Gruppo M: Basilicata - Sicilia B

Gruppo N: Sicilia A - Molise

Gruppo O: Puglia - Campania B

Gruppo P: Campania A - Calabria

Passeranno al secondo turno le squadre che, al termine delle due partite, avranno ottenuto il maggior punteggio complessivo o, in caso di parità, il maggior numero di reti segnate. Se la parità persiste, si procederà con i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.



Le gare del secondo turno si giocheranno l’8 giugno (andata) e il 15 giugno (ritorno). Gli abbinamenti sono i seguenti:

Vincente E - Vincente C

Vincente D - Vincente A

Vincente B - Vincente H

Vincente F - Vincente L

Vincente G - Vincente I

Vincente M - Vincente P

Vincente N - Vincente O

L’ordine delle gare verrà stabilito alternando casa e trasferta rispetto al turno precedente. Se entrambe le squadre hanno disputato la precedente partita in casa o in trasferta, sarà il sorteggio a decidere.