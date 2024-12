Calciomercato. Chris Gueye è in partenza dalla Cairese

Sembrava essere prossimo ormai al rientro in pianta stabile Chris Gueye, ma verosimilmente la Cairese alla ripresa del campionato avrà un nuovo riferimento offensivo.

L'infortunio al ginocchio ha costretto ai box per mesi l'attaccante franco-senegalese, con i valbormidesi in difficoltà nel creare dinamiche offensive efficaci in sua assenza.

Restano da capire le motivazioni della separazione, soprattutto perchè nella prima parte della stagione il tandem Gueye - Cairese aveva funzionato al meglio, proiettando il centravanti al vertice della classifica marcatori.

Quel che è certo è che il club gialloblu dovrà inserire un nuovo tassello sul fronte d'attacco, un autentico spartiacque per riuscire a trovare nel girone di ritorno gol, punti e soprattutto una posizione di graduatoria più serena.