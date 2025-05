Calcio, Serie D. La Cairese con il Ligorna cerca l'ultima ancora di salvezza, il Vado chiude a Tortona

E' un sentiero particolarmente stretto quello che può condurre la Cairese verso la salvezza diretta. Impervio, ma ancora percorribile.

La squadra di mister Solari, dopo un campionato in palese difficoltà ha però ancora la chance di evitare i playout. Per riuscirci i gialloblu dovranno obbligatoriamente battere il Ligorna, sperando in un pareggio da harakiri per Chieri e Borgaro. Questa è la combinazione più probabile per ottenere la permanenza nel torneo interregionale, grazie alla regola degli otto punti. Questo distacco infatti (tra la quintultima e la penultima, e tra la quartultima e la terzultima) annulla la rispettiva sfida playout decretando, l'immediata retrocessione delle società peggio piazzate.

Punta agli spareggi, playoff in questo caso, anche il Vado. Il campionato sarà archiviato con un voto insufficiente, ma battere il Derthona permetterebbe ai rossoblu quantomeno di difendere il titolo playoff conquistato nelle ultime due stagioni.