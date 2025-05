Calcio, Promozione. Al Pontelungo basta un pari per ottenere i playoff, Finale obbligato a vincere per evitare il rischio retrocessione diretta

Nel giorno della festa a Millesimo con la consegna della coppa per la vittoria del campionato (in valbormida arriverà la Superba), saranno due i campi caldi per le formazioni savonesi.

Il Morgavi e il Borel decreteranno infatti il destino stagionale del Pontelungo e del Finale.

Il quadro per le squadre di Zanardini e Delfino è abbastanza chiaro e si concentra attorno alla regola dei sette punti. Ai granata basterà un punto per mantenere a distanza i genovesi, mentre i giallorossi dovranno necessariamente vincere con il Cella per non essere "appesi" al risultato del Ventimiglia, rischiando così il clamoroso capitombolo in Prima Categoria.

Guardando gli altri campi, la Carcarese chiuderà la regular season a Legino, mentre il Bragno avrà modo di celebrare la salvezza ospitando l'Argentina.

Impegni lontano dalle mura amiche, infine per Ceriale e Albissole, ospiti di San Cipriano e dei frontalieri.