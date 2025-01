Calcio, Andora. Segnale da big contro la Golfodianese, Ghigliazza e De Col: "Vinto col cuore, volevamo regalarci un bel Natale"

La posizione di classifica non è quella preventivata a inizio stagione, ma l'Andora ha avuto modo di godersi comunque un Natale con il sorriso, grazie al 3-2 ottenuto nel derby contro la Golfodianese.

Chiudere al meglio l'anno era l'intenzione di tutto il gruppo biancoblu, come confermato da mister Ghigliazza e da Ivan De Col:

"Sono felice per il gol e per il gruppo (De Col ha realizzato la rete del momentaneo 2-2 ndr), soprattutto perchè abbiamo arrivato contro una squadra forte che occupava il primo posto in classifica. Serviva il cuore per riuscire a vincere e non ci è mancato".

Sulla stessa linea d'onda anche il tecnico:

"Siamo riusciti a superare una squadra con dei valori importanti, in fiducia, tanto che è riuscita a ribaltare anche il nostro primo vantaggio. Erano necessari cuore e carattere per ottenere i tre punti e tutti i ragazzi hanno risposto presente. Ai giocatori avevo chiesto di farsi un bel regalo di Natale battendo la capoclassifica: sappiamo di avere qualche punto in meno del previsto, ma il campionato è ancora lungo e abbiamo l'opportunità di concludere al meglio il girone di andata".