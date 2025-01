IL PAGELLONE. Cairese, riordinare le idee per un ritorno più sereno

VOTO 4.5

Interpretare il girone di andata della Cairese non risulta essere così agevole, non tanto per la parabola dei risultati gialloblu, ma per la linea tecnica che la società valbormidese ha cercato di intraprendere.

Eppure la base di partenza sembrava essere quella più opportuna per un percorso tutto sommato tranquillo e di assestamento all'interno della categoria.

Dopo un avvio positivo (culminato con la vittoria sul Vado), la situazione si è fatta sempre più difficile, tanto che nemmeno il cambio in panchina tra Boschetto e Nappi ha portato gli effetti sperati a livello di media punti. Tolta la partita contro l'Albenga l'unico gol attivo negli ultimi otto incontri è quello di un centrocampista, Lazzaretti, arrivato sul campo del Gozzano. Con questi presupposti era di fatto inevitabile sperare di concludere li 2024 lontano dalla zona playout.

I lunghi infortuni di Berretta, capitan Boveri e di Gueye, non hanno certo aiutato, ma da una società solida come quella gialloblu ci si attendeva una risposta più efficace nella ricerca delle opportune contromisure. Una punta e un centrocampista sembrano essere sul taccuino degli uomini mercato valbormidesi: due scelte da non sbagliare per assicurarsi un 2025 sereno.