Calcio, Serie D. Il Varese batte la Solbiatese: i biancorossi tesserano l'ex Savona Niccolò Romero e ritrovano D'Iglio in regia

Bella partita a Gallarate tra Solbiatese e Varese, impegnate a San Silvestro in un'amichevole. Una gara d'altri tempi, visto che le due squadre non si incontravano da tanto tempo. Alla fine vincono i biancorossi 2-0 grazie alle reti di Maccioni e Barzotti, ma i nerazzurri nella ripresa sfiorano in più occasioni la rete (gol annullato a Torraca e grande intervento del portiere Ferrari).

La cosa più importante, sponda Varese, è stata il ritorno in campo di Molinari, dopo il lunghissimo infortunio: Floris ritrova così uno degli uomini-anima della squadra, così come si rivede D'Iglio nella ripresa. I gol: l'1-0 nasce nel primo tempo da un'ottima combinazione tra Romero e Barzotti, prima del sinistro vincente di Maccioni, mentre il raddoppio scaturisce da un crosso di Vitofrancesco per l'incornata di Valagussa e il successivo pallone ribadito in rete da Barzotti.

Ora per il Varese c'è la partita casalinga con la Vogherese, mentre la Solbiatese giocherà la finale di Coppa Italia Lombardia il 5 gennaio a Seregno contro il Rovato.



Nella gallery le foto dell'amichevole negli scatti di Michele Del Re.

Solbiatese-Varese 0-2 (0-1)

Reti: pt: 37′ Maccioni (V); st: 20′ Barzotti (V)

Solbiatese (3-4-1-2): Seitaj (1′ st Cavalleri); Lorenzo Lonardi (1′ st Monti), Gabrielli (1′ st Finoli), Lorusso (1′ st Daniele Lonardi); Manfrè (1′ st Riceputi), Mongelli (Minuzzi), Cocuz (Galli), Giamberini (1′ st Merzario – 26′ st Stoikov); Scapinello (1′ st Laraia); Mondoni (1′ st Silla), Martinez (1′ st Torraca). A disposizione: Brusa. Allenatore: Tricarico

Varese (3-4-2-1): Piras (1′ st Ferrari); Bonaccorsi (14′ st Molinari), Mikhaylovskiy (13′ st Priola), Ropolo (25′ st Fodor); Vitofrancesco, Daqoune, Valagussa (25′ st D’Iglio), Giorgi; Maccioni, Barzotti; Romero (8′ st Ferrieri – 17′ st Marangon). Allenatore: Floris