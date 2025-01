Calcio. Letimbro - Savona. Biancoblu multati ma risultato omologato, Uruci squalificato due partite

Il 2025 si apre con un alone di mistero attorno al Savona.

Oggi pomeriggio il Giudice Sportivo ha infatti comminato una multa ai biancoblu per l'ammonizione comminata a Rigers Uruci, nel comunicato del CR Liguria segnalato come dirigente responsabile della Prima Squadra biancoblu (ruolo ricoperto da Alessio Barone) in occasione della sfida contro la Letimbro.

Uruci, centrocampista classe 1997, faceva parte dell'organico degli Striscioni prima del trasferimento alla Vadese nella finestra di mercato dicembrina, diverse settimane prima del derby disputato al Faraggiana.

Resta da capire se la multa alla società e la squalifica ad Uruci saranno confermate o se vi sarà una correzione del provvedimento nelle prossime ore.



GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 22/12/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 22/12/2024 LETIMBRO 1945 - SAVONA F.B.C. 1907



Il G.S.

• Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe;

• Atteso che, dal medesimo referto emerge che il Dirigente Responsabile della Società SAVONA

F.B.C. 1907, Sig. URUCI Rigers, nel corso della gara, Ë stato sanzionato con il provvedimento di

ammonizione;

• Rilevato, all'atto dell'inserimento del nominativo nel sistema per il conteggio delle ammonizioni del

provvedimento disciplinare suddetto, che il dirigente Sig. URUCI Rigers non risulta essere stato

tesserato;

• Visti gli art. 8 e 9, del CGS;



DISPONE

Di infliggere le seguenti sanzioni:

• Di omologare il risultato della gara;

• Inibizione di n. 02 settimane al dirigente Sig. URUCI Rigers, a decorrere dalla data del suo eventuale

tesseramento;

• Ammenda di Euro 200 alla società SAVONA F.B.C. 1907, a titolo di responsabilità oggettiva.

Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg, in occasione della gara in questione.