Calcio. Annullati i provvedimenti di Letimbro - Savona, ufficializzata la nota correttiva del Giudice Sportivo

E' stata una trascrizione arbitrale errata, come si evince dal comunicato odierno, a innescare quello che rimarrà noto negli anni come il "Caso Uruci".

Il centrocampista ex Savona, passato alla Vadese, era stato infatti erroneamente individuato come dirigente responsabile degli Striscioni al posto di Alessio Barone (sanzionato con un cartellino giallo).

Lo scambio di persona ha innescato la sanzione in quanto, alla verifica dell'ammonizione comminata, Uruci non risultava effettivamente tesserato per i biancoblu.