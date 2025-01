IL PAGELLONE. Millesimo questione di prospettive

VOTO 6.5

Può apparire una valutazione severa quella attribuita al Millesimo. Del resto una squadra che da neopromossa occupa la zona playoff, a soli quattro punti dalla vetta, potrebbe legittimamente vedersi assegnato un giudizio superiore.

La presenza della famiglia Levratto rende però i giallorossi meno "matricola" rispetto ad altre realtà, come del resto è emerso dagli investimenti messi sul piatto durante l'estate.

La base della squadra c'è eccome, forte anche di un equilibrio che ha permesso ai valbormidesi di incassare appena sette reti. Se il reparto arretrato ha viaggiato su ritmi importantissimi, guidato da una bella scoperta per il calcio ligure come quella di Andrea Di Mattia, qualcosa in più ci si poteva attendere dal fronte offensivo.

In attesa di riavere un Vittori a pieno regime, è però mancato un riferimento centrale: un'assenza sanata poche settimane fa dall'arrivo di Gomes.

Se l'impatto dell'ex punta di Ligorna e Savona sarà proporzionale alle aspettative allora il Millesimo potrà davvero ambire a traguardi di primo rango.