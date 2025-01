IL PAGELLONE. Finale, la musica non cambia

VOTO 4.

Il voto alla sosta è il medesimo della passata stagione, seppur 12 mesi fa qualche punto in più, dopo 14 partite disputate, fosse stato raccolto.

Ciò testimonia quanto la situazione sia paradossalmente peggiorata, dopo una stagione che ha visto i giallorossi rischiare la retrocessione in Prima Categoria.

La promozione di formazioni competitive come Millesimo e Albissole lasciava presagire sorprese in coda e tra le formazioni più blasonate è stato proprio il Finale a rimanere sorpreso.

Dopo l'esonero di Brignoli tocca all'esordiente Scalia tentare di condurre la barca in porto, in attesa di innesti che possano garantire maggiore "peso" e qualità in ogni reparto. Cruciale la ricerca di un attaccante dopo la partenza di Piu, seppur durante la sosta sia stato rinforzato il pacchetto arretrato con l'arrivo di Taku dalla San Francesco Loano.