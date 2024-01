IL PAGELLONE. Finale, anno nuovo, grattacapi vecchi

VOTO 4.

Il racconto del campo per il Finale continua a rivelarsi avaro di soddisfazioni.

Dopo la retrocessione dello scorso campionato i giallorossi hanno dovuto ancora una volta confrontarsi con una serie di difficoltà ben superiori al previsto, nonostante lampi come la vittoria interna con la Sestrese o il colpo esterno di Carcare lasciassero presagire un percorso differente.

Le scelte estive non si sono rivelate (col senno del poi) corrette, ma la sensazione che permane è quella di un ambiente privo di entusiasmo e compattezza, fattori basilari per cavalcare i marosi di un girone A di Promozione assolutamente da non sottovalutare.

Ora starà a mister Biolzi provare a raccogliere i cocci, dopo la lunga serie di rovesci interni, e ricompattare le componenti, per evitare imbarazzi di graduatoria al termine della stagione.