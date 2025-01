Imperia Calcio, finisce l'esperienza di Marco Gaeta in nerazzurro

Decisione importante in casa Imperia Calcio a due giorni dalla trasferta di Ligorna: il club ha ufficialmente comunicato lo svincolo dell’attaccante Marco Gaeta, ponendo fine alla sua breve esperienza con la maglia nerazzurra. La scelta, maturata nel corso della pausa invernale, segna una svolta nella rosa della squadra, impegnata nella seconda parte della stagione.

Arrivato con grandi aspettative, Gaeta si è distinto per il suo impegno e la dedizione, ma non è riuscito a trovare la continuità necessaria per imporsi come punto di riferimento nel reparto offensivo. Nelle sue (poche) apparizioni con l’Imperia, l’attaccante ha offerto sprazzi di qualità la costanza di rendimento richiesta in una stagione impegnativa.

Il club ha, dunque, ha deciso di concedere al giocatore la possibilità di cercare nuove opportunità per rilanciare la propria carriera.

Con un breve comunicato, l’Imperia Calcio ha augurato a Gaeta il meglio per il prosieguo della sua carriera, ringraziandolo per il contributo dato durante il suo periodo con il club. “Ringraziamo Gaeta per l’impegno dimostrato e gli auguriamo il meglio per il suo futuro sportivo e personale,” si legge nella nota pubblicata sui canali social del sodalizio di piazza D'Armi.