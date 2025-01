Calcio, Promozione. Al Merlo succede di tutto ma è il Ceriale a far suoi i tre punti, il rigore di Pescio fa esultare i biancoblu contro il Ventimiglia

CERIALE - VENTIMIGLIA 3-2 (Melegazzi 16', Sparma 53', G. Beluffi 84', Gambacorta 94', Pescio Rig. 96')

55' FINISCE QUA

53' Ammonito un giocatore di casa e Vierci ad un passo dal poker

51' DAGLI UNDICI METRI TRASFORMA PESCIO

50' STA SUCCEDENDO DI TUTTO, RIGORE PER IL CERIALE PER UN ATTERRAMENTO DOPO POCHI SECONDI. Contatto tra Bastita e Vierci, Miraglia indica il dischetto

49' CLAMOROSO! PAREGGIA IL VENTIMIGLIA CON UNA ROVESCIATA DI GAMBACORTA

45' ben nove di recupero!

44' giallo per Pescio

42' L. Beluffi per Vignola nel Ceriale. Ammonizione per G. Beluffi in precedenza per essersi tolto la maglia nell'occasione del gol

39' TROVA IL NUOVO VANTAGGIO IL CERIALE! GRAN TIRO DI GABRIELE BELUFFI CHE SI GIRA DA FUORI AREA NONOSTANTE L'UOMO E CON IL DESTRO TROVA UNA TRIAETTORIA CLAMOROSA CON LA SFERA CHE SBATTE SULLA TRAVERSA E POI ENTRA IN PORTA

35' un tentativo anche per Vierci, ma anche qua palla alta

33' ci prova Sparma, tiro alto sopra la traversa. Cambi Ceriale: Kacellari e Pescio per Gagliano e Melegazzi

29' ammonito Cenisio per aver fermato Sparma

29' fuori Felice e Aretuso dentro Romeo e Bertone nel Ventimiglia

27' mano di Andreetto non ravvisato dal direttore di gara, grandi proteste del Ventimiglia. Granata intanto riassestati dopo il cambio obbligato. Aretuso sceso terzino destro, Berruti a sinistra e coppia centrale composta da Addiego e Peirano

24' si rialza sulle proprie gambe il difensore granata che lascia comunque il campo. Al suo posto Lorenzi

20' ATTENZIONE CONTATTO TRA VIERCI E IERACE, MIRAGLIA HA PRONTO IL GIALLO MA IL DIFENSORE RIMANE GIU. Subito attimi di apprensione e un ambulanza richiesta, ma la situazione sembra essere sotto controllo

18' era uscito bene il Ceriale, poi il lancio lungo verso Melegazzi che raccoglie ma Haderbache in uscita fa sua poi la sfera. Da segnalare anche un contatto tra un difensore e Vierci, non c'è nulla per Miraglia

13' Vierci e G. Beluffi per Molina e Mariani: sono le mosse di Mambrin

9' risponde Melegazzi, tiro sul primo palo respinto in corner dal portiere

8' PAREGGIA IL VENTIMIGLIA E PROPRIO CON SPARMA! Recupero palla su Gagliano e sfera poi subito a destra per il 2003 che stavolta non sbaglia e batte Mondino

4' ingresso positivo di Sparma, ora al cross sul secondo palo, ma nessun compagno ci mette il piede. C'è da fare attenzione in casa Ceriale

2' subito una grande parata di Mondino su Sparma, gran lancio per il neoentrato che una volta in area incrocia ma il portiere respinge in angolo. Sul corner, la palla rimane in area e un giocatore ospite calcia alto da buona posizione

16:03 ripartiti

Sparma al posto di Latella nel Ventimiglia

SECONDO TEMPO

46' termina sulla gran giocata di Molina e poi la conclusione parata dal portiere il primo tempo

40' giallo per Gambacorta, in ritardo su Mondino nel tentativo di rubar palla

36' guizzo Ventimiglia con Bastitia, che dopo una rimessa, prova a incrociare una volta in area, palla a lato

31' non tante azioni pericolose da segnalare, Ceriale come al solito maestro nel palleggiare e ad uscire dal basso con stile, come fatto poco fa da Gagliano

30' piazzato di Vignola sul secondo palo, ci arriva Genduso ma palla a lato

29' ammonito Latella

28' ha provato a ripartire veloce il Ventimiglia, gran palla di Addiego per Felici che poi sbaglia il suggerimento in mezzo

16' CERIALE IN VANTAGGIO! Andreetto pesca Melegazzi sulla sinistra, l'esterno punta Berruti ed entra in area, dopo un tentativo respinto, la sfera torna all'undici che calcia dal limite, non perfetto Harderbache e sfera in fondo al sacco

12' dal basso fino all'esterno destro i granata, bell'azione passata dai difensori e infine da Latella che da buona posizione sbaglia la giocata, grande rammarico in panchina

10' nessuna occasione finora, combattivo il Ventimiglia sulla sinistra, se ne esce Addiego dopo una serie di contrasti, puntata in mezzo dritta però in fallo laterale

5' buon avvio del Ventimiglia, pressing gestito bene e Ceriale manovriero come al solito, con il ritmo che viene deciso dai giocatori biancoblu

15:03 partiti

PRIMO TEMPO

Formazioni

CERIALE: Mondino, E. Prudente, Cenisio, Gagliano, E. Andreetto, Genduso, Molina, Vignola, Mariani, Secco, Melegazzi

A disposizione: Vinci, Giudice, G. Prudente, L. Beluffi, Cortesi, Kacellari, Pescio, Vierci, G. Beluffi

Allenatore: Mambrin

VENTIMIGLIA: Haderbache, Berruti, Addiego, Peirano, Aretuso, Ierace, Latella, Bastita, Gambacorta, Cassini, Felici

A disposizione: Pollifrone, Lorenzi, Pianese, Allegro, Romeo, Bertone, Sparma

Allenatore: Massullo

Arbitro: Tommaso Miraglia (Imperia)

Assistenti: Giorgio Galante (Genova) - Matthias Crisafulli (Genova)