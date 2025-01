Calcio, Promozione. Il Pontelungo apre al meglio il 2025, i gol di Sfinjari e Rocca valgono il 2-0 alla Sampierdarenese

PONTELUNGO - SAMPIERDARENESE 2-0 (71’ Sfinjari, 85’ Rocca)

Finisce qui, super vittoria per il Pontelungo

94’ BREEUWER ANCORA MONUMENTALE! Super parata per tenere la porta inviolata

91’ Finisce tra gli ammoniti anche Rocca, fallo a centrocampo

89’ Ammonito Alizeri per proteste

86’ Esce un monumentale Sfinjari, entra Ferrari

85’ RADDOPPIO PONTELUNGO! Ardissone insiste sulla fascia sinistra, mette in mezzo per Guardone che da rapace d’area gonfia la rete! Esplode di Riva!

83’ Giallo per il difensore Corciulo

79’ Breeuwer insuperabile quest’oggi, salva anche su Argeri lanciato a rete lanciandosi sui piedi dell’attaccante genovese

73’ Ammonizione per Fiorucci

71’ VANTAGGIO PONTELUNGO! Punizione chirurgica di Sfinjari che lascia di stucco Bulgarelli e fa impazzire i suoi di gioia

70’ Dentro Rocca, fuori Chariq

66’ ANCORA BREEUWER! Conclusione a colpo sicuro di Durante e ancora il portiere granata sugli scudi

64’ Cambia anche mister Pittaluga, dentro Argeri per Galluccio

63’ Triplo cambio del Pontelungo, Alizeri per Bolia, Delfino per Guardone e Asteggiante per Pollerò

62’ MIRCOLOSO BREEUWER! Colpo di testa da due passi di Durante respinta in qualche modo e nuova parata ancora da due passi dell’estremo difensore di casa

58’ Ammonito Cadenasso

55’ Giallo anche per Marquez che lascia qualche dubbio

54’ Ammonito Argeri dalla panchina

53’ Corner di Marquez, colpo di testa di Calandrino che si spegne sul fondo

50’ Azione insistita del Pontelungo, la chiude Guardone in rovesciata che si spegne sul fondo

46’ Inizia la ripresa, niente cambi

SECONDO TEMPO

Termina senza recupero la prima frazione

43’ Capovolgimento di fronte ed é Breeuwer a salvare in corner sulla velenosa conclusione di Fiorucci

42’ Occasionissima per la squadra di Zanardini, De Simone fa scorrere un pallone ma la sfera è intercettata da Ardissone che però viene fermato dall’ottima uscita di Bulgarelli

32’ Doppia occasione Sampierdarenese! Breeuwer non trattiene un tiro dalla distanza, devia un colpo di tacco verso la porta e infine salva su Durante lanciandosi a peso morto verso il pallone sulla conclusione potente del numero 11 avversario

30’ Tanti capovolgimenti di fronte in questo frangente, ma portieri portieri ancora inoperosi, salvo Breewer sulla conclusione di Chiarabini in posizione però di fuorigioco

27’ Conclusione di Sarpa abbondantemente fuori dalla porta granata

23’ Gioco duro e spezzettato, tante proteste all’indirizzo della terna da parte di entrambe le squadre

17’ Reclamano un rigore gli ospiti per un atterramento di Chiarabini, niente da ravvisare per l’arbitro

15’ Prima conclusione della sfida sugli sviluppi di un corner di Chariq che però termina abbondantemente alta

10’ Sfida ancora bloccata, le due squadre iniziano a prendere le misure ma i portieri risultano essere ancora in operosi.clima comunque acceso, tutti conoscono bene il peso specifico di questa gara

1' Inizia la sfida

PRIMO TEMPO

Un inizio anno con il botto per Pontelungo e Sampierdarenese, le due squadre appaiate al terzo posto con 27 punti aprono questo 2025 con il big match di giornata. Ingauni con qualche assenza, genovesi ulteriormente rinforzati dopo il mercato invernale, sicuramente una gara che promette spettacolo.

PONTELUNGO: Breeuwer, Bolia, Calcagno, Corciulo, Calandrino, Pollero, Guardone, Marquez, Ardissone, Sfinjari, Chariq.

A disposizione: Ghiozzi, Gerini, Alizeri, Asteggiante, Delfino, Trucchi, Rocca, Badoino, Ferrari.

Allenatore: Zanardini.

SAMPIERDARENESE:Bulgarelli, Galluccio, Sarpa, Bruni, De Simone, Costa, Chiarabini, Cadenasso, Mazzarello, Fiorucci, Durante.

A disposizione: Virga, Argeri, Marino, Patrone, Casti, Trefiletti.

Allenatore: Pittaluga.