Calcio, Serie D. Scatta il girone di ritorno: domenica importante per Vado e Cairese, l'Albenga attesa a Sanremo

Chisola, Novaromentin e Bra: è questo il cammino che nei prossimi dieci giorni attende il Vado.

Tre passaggi fondamentali per i rossoblu per dare fiato alla cavalcata verso la Serie C.

La squadra di Cottafava è reduce da un finale di 2024 strepitoso, ma non può permettersi di rallentare il passo se vorrà ambire all'approdo nel calcio professionistico. La prima tappa si chiama Chisola: all'andata contro la squadra di Ascoli fu un pareggio a reti bianche, oggi il secondo atto.

Gara da non sbagliare nemmeno per la Cairese. Il Borgaro ha battuto il Chieri nell'ultima gara del girone di andata, ma è una delle candidate più serie alla retrocessione. Ai gialloblu il compito di trovare i tre punti per iniziare ad aggiustare la propria graduatoria.

L'Albenga infine è attesa a Sanremo con le ormai note problematiche all'interno del proprio bagaglio. In settimana si è parlato di possibili nuovi arrivi in organico: si attende la distinta per averne conferma, all'interno di una partita dal pronostico totalmente a favore dei matuziani.