Calcio, Finale. Porta imbattuta dopo tre mesi e i giallorossi tornano alla vittoria. A centrocampo c'è il ritorno di Gianmaria Genta

E' una vittoria dal peso specifico importantissimo quella che il Finale è riuscito ad ottenere contro il Cella.

Dopo la sconfitta con la Carcarese, ma una prestazione per buoni tratti positiva, mister Lorenzo Scalia, affiancato da Matteo Delucis, ha potuto festeggiare i primi tre punti della sua giovane carriera.

Il gol partita è arrivato al terzo minuto di gioco, con Shpuza, ma ciò è comunque bastato per blindare la vittoria. Il reparto arretrato è infatti riuscito per la prima volta dopo tre mesi a non subire reti. Tra le novità in campo, seppur non annunciata dalla società, c'è stato il ritorno di Gianmaria Genta. Il centrocampsta è subentrato al 27' della ripresa proprio all'autore del gol.



CELLA - FINALE 0-1

Marcatore: 3’ Shpuza



Cella: Papini M., Mataloni (46’ Raso F.), Rogai A., Travaglini, Gerbaudo, Sannino, Lerza, Caruso (46’ Muscolo), Casanova (46’ Cosmi), Melle, Celano.

A disposizione: Profumo, Pizzorno, Panariello, Pagano, Roggerone, Becciu.

Allenatore: Pagano D.



Finale: Scalvini, Caligaris, Brollo V. (74’ Taku), Ballone, Pastorino, Giguet, Shpuza (72’ Genta), Belvedere, Trevisano, Cafarotti (83’ Palumbo), Brollo G. (60’ Renda).

A disposizione: Acojo, Scalia, Bertozzi, Burgos, Maccarino.

Allenatore: Scalia - Delucis



Arbitro: Muia di Genova.