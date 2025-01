Calcio, Pietra Ligure. Il dg Filadelli chiama subito la reazione: "Non temo contraccolpi, la crescita di questo club resta evidente" (VIDEO)

Alzare un trofeo al cielo avrebbe rappresentato per il Pietra Ligure un segno tangibile della crescita dimsotrata nell'arco degli ultimi anni.

Il direttore generale Luca Filadelli ha fatto comunque i complimenti alla Genova Calcio per il successo rammaricandosi per la fase centrale per il primo tempo, dove i biancocelesti sono andati in più di un'occasione vicini al pareggio.

Ora testa però al campionato, la difficile trasferta in casa del Rivasamba chiama, ma Filadelli non teme contraccolpi sotto l'aspetto mentale.