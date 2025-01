Calcio, Albenga. La contestazione arriva anche nella Gradinata Nord di Sanremo, sul mercato spunta il nome del centrocampista Cobuzzi

Non sono emerse particolari novità domenica scorsa dalla distinta dell'Albenga in merito a possibili operazioni in entrata.

Le ultimi voci da radiomercato danno come possibile nuovo arrivo il centrocampista Luigi Cobuzzi, leva 2004, ex C.S. Vultur, formazione che milita nel campionato di Eccellenza della Basilicata.

Non erano presenti invece nel roster bianconero Caluschi, Pizzolato, Bovegno e Criscuolo.

Sulle tribune del Comunale è proseguita la protesta da parte dei tifosi nei confronti della società, affiancati dai sostenitori di casa. Un gemellaggio che ha unito le tifoserie anche nei confronti della dirigenza del club ingauno.