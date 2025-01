Il Magazine Tv di Stelle nello Sport festeggia 26 anni di racconto sportivo

Il 2025 di Stelle nello Sport si apre con le nuove puntate del Magazine TV in onda ogni settimana su Primocanale e sui canali social del progetto. Nell’anno in cui la Liguria è Regione Europea dello Sport, Stelle nello Sport intensificherà ancora l’impegno del suo team per raccontare le eccellenze liguri, dare visibilità ad Associazioni ed enti sportivi e promuovere i valori dello sport tra i giovani.

La squadra di reporter guidata da Marco Callai incontrerà numerosi personaggi capaci di scrivere le pagine sportive più belle. Gli Atleti, con i racconti della loro passione sportiva e dei loro risultati nazionali e internazionali. I Tecnici, con il loro impegno nel costruire le nuove generazioni di sportivi. I Dirigenti, attivi nella promozione delle manifestazioni e, in generale, nel supportare atleti e allenatori alla ricerca dei loro obiettivi. Interviste a tutto campo per far arrivare al grande pubblico la voce dello Sport ligure.

“La nostra trasmissione è un faro su tutto lo sport, dalla A di atletica alla V di vela”, sorride Michele Corti, fondatore e presidente di Stelle nello Sport. “L’impegno nella valorizzazione del movimento sportivo in Liguria è quotidiano. La vicinanza a Società sportive locali e Federazioni regionali si concretizza nella visibilità garantita da una trasmissione sempre più seguita in tutta la regione”.

Storie, approfondimenti, eventi, incontri nelle scuole con i campioni e, ovviamente, tutte le attività promosse direttamente da Stelle nello Sport. Ecco il menù settimanale del Magazine in onda su Primocanale ogni giovedì alle ore 19:45, con replica il Sabato alle ore 15 e la Domenica alle ore 11:30. Il bello dello sport in Liguria, insomma, con tutti gli aggiornamenti curati dalla redazione di LiguriaSport.com. La trasmissione è visibile in podcast sui canali social di Stelle nello Sport e suwww.youtube.com/user/StellenelloSport.

La puntata di giovedì 9 gennaio si apre con un tema importante: “Lo Sport è Scuola di Vita”. Alle Immacolatine è andata in scena la prima tappa 2025 di “Una Classe di Valori”, format scolastico di Stelle nello Sport, con i pallanuotisti Andrea Fondelli, Francesco Di Fulvio e Nicholas Presciutti che hanno incontrato oltre 250 studenti. E ancora: intervista esclusiva a Filippo Tassara, coach di Francesco Bocciardo, oro alle Paralimpiadi di Parigi 2024. La storia di Luca Leoni, coach dell’Under 17 azzurra che si è laureata Campione del Mondo. Cinquantacinque temerari per il 35° Cimento dell’Epifania e le interviste alle “stelle” Francesca Zunino, azzurra alle Olimpiadi di nuoto artistico, e Filippo Armaleo, campione europeo Under 23 di spada. E ancora la passione per l’acqua di Nicholas Crivelli, atleta dell’USS Dario Gonzatti.