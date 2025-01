Tennistavolo: tris di primi posti per Toirano con Riccardo Besaggio, Armando Torregrossa e Leonardo Trocchio

Inizio d'anno intenso per la ASD Toirano; nel fine settimana "lungo" che ha aperto il 2025 sono stati ben 15 i tesserati della società di tennistavolo che hanno preso parte a diversi eventi.

All'Open di Novara, nel singolo Over 200 m. / Assoluto f., gara con ben 71 partecipanti, Daniele Facci ha superato la prima fase con due vittorie, cedendo un solo set. Nei sedicesimi di finale è stato battuto da Alessandro Peluso.

All'Open di Prato, nel singolo Over 4500 m. / 350 f., con 67 partecipanti, Christian Galfrè si è piazzato nei quarti di finale. Numero 5 del torneo, Christian ha passato il girone come secondo, per poi vincere tre incontri del tabellone col punteggio di 3 a 0; la sua corsa si è fermata contro Vieri Lambertelli, che lo ha sconfitto al quinto set.

In ambito giovanile, Santo Stefano al Mare ha ospitato il secondo Golden della Coppa Liguria. Belle soddisfazioni per la società toiranese, che ha conquistato due primi posti.

Nell'Under 11 Leonardo Trocchio ha primeggiato, aggiudicandosi due combattuti confronti con i coetanei della società di casa. Leonardo ha ottenuto il primato anche nel singolo misto con gli under 13, vincendo tutti gli incontri giocati nella giornata!

Cinque partite e cinque vittorie, con un solo set ceduto, per Riccardo Besaggio, che si è così aggiudicato il singolo Under 21. A completare la positiva partecipazione del Toirano, il quinto posto di Carlo Panizza ed il sesto di Francesco Vacca.

Santo Stefano al Mare, con l'organizzazione del TT Regina Sanremo, ha ospitato anche l'evento promozionale Torneo della Befana, domenica 5 e lunedì 6 gennaio. La ASD Toirano ha risposto presente alla manifestazione, schierando sei tesserati.

Nel singolo Sesta Categoria m. / Quinta Categoria f., con 24 partecipanti, spicca il risultato di Enrico Bessone, che ha superato il girone di prima fase, classificandosi nei quarti di finale. Una partita vinta non è bastata per superare il girone ad Andrea Caviglia, bravo a vincere un incontro anche nel torneo di consolazione. Claudio Siccardi ha portato a casa alcuni set senza però riuscire ad aggiudicarsi incontri, così come Emili Pirola, premiata come unica donna presente al torneo.

Nel singolo Quinta Categoria Federico Occelli ha passato la prima fase superato la prima fase con tre vittorie in altrettanti incontri; nei quarti di finale ha ceduto il passo a Luciano De Nicola, vittorioso al quinto set.

A vincere il torneo, in finale sullo stesso De Nicola, è Armando Torregrossa: per lui percorso netto, con cinque vittorie in altrettanti incontri disputati.

Armando è salito sul terza gradino del podio nel doppio Assoluto, in coppia con Claudio Pinto del Bordighera. Si sono fermati in semifinale al cospetto dei futuri vincitori David e Matteo Marani.

Per Torregrossa anche un quinto posto finale nel singolo Quarta Categoria.

Per quanto riguarda i campionati a squadre, la formazione di Serie C2 ha concluso il girone di andata con la lunga trasferta a La Spezia. La squadra locale, quarta in classifica, si è imposta col risultato di 6-1. Per il Toirano "Sensei Ottica Ottobelli" un punto messo a segno da Roberto Pesce; Andrea Abete ed Andrea Marino hanno comunque ben figurato nelle altre partite.

Negli otto incontri del girone di ritorno l'obiettivo sarà quello di ottenere qualche risultato positivo proseguendo in questa esperienza in un campionato di livello elevato.