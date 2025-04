Scherma. Il punto della Leon Pancaldo, con un Matteo Vinai in grande spolvero

Continua la stagione positiva per Matteo Vinai, spadista della Scuola di Scherma Leon Pancaldo, Sezione della Polisportiva del Finale.

Il 22 Marzo a Livorno, Vinai, alla 3^ Prova Interregionale Toscana-Liguria, è salito sul gradino più alto del podio. Dopo la fase dei gironi che lo ha visto classificarsi al 6° posto, vincendo 5 incontri su 6, nelle dirette ha dato filo da torcere ai suoi avversari disputando un’ottima fase di eliminazioni dirette che lo ha portato a conquistare la medaglia d’oro, battendo il 4° atleta nel ranking nazionale per 15 a 10.

Sempre Vinai, il 5 aprile a Vercelli, alla 2^ Prova Nazionale Gran Prix Kinder “Joy of Moving” di spada Under 14, ha ottenuto l’11° posto su 189 partecipanti. Vinai dopo una ottima prima fase, dove ha vinto 5 incontri su 6, nella fase felle eliminazioni dirette ha ceduto al 1° atleta del ranking nazionale per 12 a 15.

Domenica 13 aprile, Vinai è salito nuovamente sul gradino più alto del podio nella competizione 1° Trofeo Città di Voghera, in coppia con Gabriele Bernieri, in forza al Cus Pavia. Dopo aver vinto entrambi gli assalti nella prima fase dei gironi, risultato che ha permesso loro di saltare la prima eliminazione diretta, hanno proseguito fino alla finale che li ha visti prevalere sulla copia Rossi-Verri, con il risultato di 20 a 12 e, di conseguenza, salire sul gradino più alto del podio.

Per la Scuola di Scherma Leon Pancaldo ha partecipato anche Alessandro Martino che in tutte e tre le prove si è posizionato nella parte centrale dei tabelloni.

Grande soddisfazione del Maestro Sergio Nasoni che si dice molto contento dei risultati raggiunti dai suoi atleti in questa parte della stagione.

Gli allenamenti continuano ora per Vinai e Martino in vista del 61° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostrini” che si terrà a Riccione, ad inizio maggio.

Prossimo appuntamento, per gli atleti della Leon Pancaldo, il 26 e 27 aprile, a Rapallo, per la Qualificazione Regionale Gold Cadetti, Giovani e Assoluti.