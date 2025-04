Stradegustando 2025: già il "tutto esaurito" per la passeggiata enogastronomica che guarda a solidarietà e ambiente (Video)

Biglietti già sold out per la nona edizione di Stradegustando, la passeggiata gastronomica che ha visto ieri pomeriggio a Marene il suo lancio ufficiale nel salone di San Giuseppe di fronte ad un folto pubblico.

Ad aprire l’incontro il sindaco di Marene Alberto Deninotti, il quale ha ricordato lo spirito di grande collaborazione esistente tra i volontari e tutti gli attori territoriali per la buona riuscita della manifestazione, ora pronta a richiedere l’accreditamento di livello regionale. L’appuntamento è per domenica 4 maggio con un percorso enogastronomico di circa 8 km attraverso i territori rurali marenesi ed è costituito da sette tappe degustative dalla colazione al dolce. Ognuna di queste sarà ubicata in un contesto rurale di tipica cascina piemontese con la stalla, la casa padronale, il fienile e l’aia.

Tra i prodotti tipici in degustazione, un ruolo principale sarà riservato alla carne bovina di razza Piemontese, sulla quale, durante la presentazione dell’evento, si è svolto un talk show di approfondimento. Sul palco, Luca Crosetto presidente di Confartigianato Cuneo e Camera di commercio di Cuneo, Paolo Bongioanni assessore regionale all’Agricoltura, al Commercio, al Cibo, ai Parchi, a Caccia e Pesca, Tomas Loreggia presidente Pro Loco di Marene, Luca Giobergia macellaio marenese e Fabrizio Peirotti chef del ristorante Moderno di Carrù.

A seguire le interviste a cura di Daniela Bianco – riprese e montaggio Pietro Cattaneo