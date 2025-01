Giudice Sportivo, Eccellenza. Le prime sanzioni del 2025, il Pietra contro il Rivasamba senza Lufi e Gasco

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 22/12/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 SERRA RICCO 1971

Per il comportamento dei propri sostenitori in campo avverso i quali, dall'inizio della gara e per tutta la prima frazione, facevano scoppiare petardi molto rumorosi e vari fumogeni, di cui un paio entravano sul tdg; inoltre, gli stessi sostenitori rivolgevano ripetuti insulti alla terna per tutta la durata della gara.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

DE LUCIA SILVESTRO (ANGELO BAIARDO)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PALERMO DAVIDE (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)



AMMONIZIONE (III INFR)

ALESSI DIEGO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

DAMONTE ALESSANDRO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

Calciatore in panchina, veniva espulso per reiterate proteste; uscendo dal tdg rivolgeva al ddg un'espressione irriguardosa.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SEVERI EDOARDO (ANGELO BAIARDO)

FERRO MATTEO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

LUFI ERALDO (PIETRA LIGURE 1956)

MARTELLI MATTEO (TAGGIA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MAURA NICOLO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

GASCO GIACOMO (PIETRA LIGURE 1956)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MAISANO FRANCESCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

SAKHI AMINE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

SCARANTINO FEDERICO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

AMMONIZIONE (VII INFR)

LIPANI SIMONE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

AMMONIZIONE (III INFR)

BAGNATO FRANCESCO (ANGELO BAIARDO)

CHIAPPE SIMONE (ANGELO BAIARDO)

REZI ERMIR (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

FRANCHI LUCA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

FONTANA FRANCESCO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

MERMINA ALESSANDRO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

SOGNO SANTIAGO (PIETRA LIGURE 1956)

COVA FERRANDO ANDREA (PRAESE 1945)

FALL MAMADOU (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (II INFR)

ZANOLI MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

SASSARI SAMUELE (CELLE VARAZZE F.B.C.)

DONDERO CESARE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

DE PAOLI SAMUELE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

RAPETTI SIMONE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

ROVERE EDOARDO (PIETRA LIGURE 1956)

RUFFINO ANDREA (RIVASAMBA H.C.A.)

AMMONIZIONE (I INFR)

LUPI ALESSIO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

COLLA MANUEL (ATHLETIC CLUB ALBARO)

MARTINO NICOLA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

RAINONE MIRKO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

PREVITALI GIOVANNI (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

BOTTINO SIMONE (PRAESE 1945)

TECCHIATI FILIPPO (PRAESE 1945)

BARTOLOZZI PIETRO (RIVASAMBA H.C.A.)

BOCCIARDO MATTEO (RIVASAMBA H.C.A.)

COMOTTO DAVIDE (SERRA RICCO 1971)