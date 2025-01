Calcio, Baia Alassio Auxilium. Mister Sardo non ci sta: "Il ritiro del Borgio Verezzi falsa il campionato"

Sarà una domenica ai box per la Baia Alassio, ma per mister Enrico Sardo l'umore non è affatto dei migliori.

La motivazione riguarda lo slittamento della squalifica di Aicardi, espulso contro la San Filippo Neri Yepp nello scorso turno ma che, dopo il ritiro del Borgio Verezzi, dovrà scontare la sanzione nel derby contro l'Andora.

"Il campionato è evidentemente falsato. E' stato infatti permesso - dichiara il tecnico delle vespe - a una squadra come il Borgio Verezzi di iscriversi e di presentarsi ai nastri di partenza in condizioni del tutto precarie, tanto da incassare praticamente 100 reti nell'arco di appena quattordici partite, per poi non presentarsi alla quindicesima.

Domenica, contro i rossoblu, avrebbe dovuto scontare la squalifica un giocatore per noi cardine, tanto da avere il maggior minutaggio dell'intera rosa dal via della stagione, invece mancherà in una sfida per noi davvero importante nella prima giornata del girone di ritorno.

E' evidente - chiosa Sardo - che la stagione a questo punto sia condizionata e ci tengo a sottolineare che la mia sia una posizione puramente personale".