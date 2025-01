Se l'è giocata l'Albissole contro la Sestrese, nonostante la qualità dei verdestellati di mister Valmati.

Mister Sarpero ha promosso sostanzialmente la prestazione dei suoi, sconfitti per 3-1 al Faraggiana, ma ha sottolineato l'assenza della giusta dose di determinazione in alcuni elementi. Ecco perchè ha scelto di madnare in campo Diana, nonostante la condizione ancora non brillante a causa del lungo infortunio.