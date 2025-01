Calciomercato. Pietro Biancheri è il nuovo attaccante della Cairese

La pista Marsili si è raffreddata in fretta per la Cairese.

Oggi pomeriggio la società gialloblu, reduce dall'1-1 contro la Sanremese, ha infatti presentato il nuovo riferimento centrale per mister Nappi. L'identikit è quello di Pietro Biancheri:

"L’ A.S.D. Cairese 1919 è lieta di annunciare l’ingaggio dell’attaccante, classe 2002, Pietro Biancheri.

Vanta già di numerose esperienze in Serie D con le maglie di Forlì, Dolomiti Bellunesi, Monte Belluna e Club Milano.

Per lui anche una parentesi in Serie C con il Piacenza.

Da parte di tutta la società, i migliori auguri per una grande stagione in gialloblù!"