Quella di Loano era una sorta di ultima chiamata per la Genova Calcio per tornare a concorrere per la salvezza diretta.

I biancorossi hanno assolto al proprio compito, risucchiando anche i rossoblu di mister Cattardico nel gruppone chiamato a contendersi la permanenza nel massimo campionato ligure.

Quella biancorossa è stata una stagione sulle sinusoidi, tra picchi assoluti (come la vittoria della Coppa di categoria) e crolli inaspettati, come raccontato dal club Manager Andrea Catania.