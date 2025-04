Varese, Patron Rosati dopo la rottura con mister Floris: «Colpa di tutti»

Proseguono le tempistiche e le decisioni "da Varese", cioè adottate nel momento in cui nessun altro lo avrebbe fatto.



E così, a un giorno dalla partita di domani al Franco Ossola contro il Chisola (ore 15), quart'ultima di campionato, arriva l'ennesimo colpo di scena in casa biancorossa: l'allenatore Floris ha lasciato il campo d'allenamento delle Bustecche nel giorno della rifinitura e non sarà più l'allenatore del Varese. Al suo posto il tecnico della Juniores Alessandro Unghero. Si tratta di una rescissione consensuale.



Ai giornalisti presenti alla rifinitura Antonio Rosati, dopo aver parlato con Floris e con la squadra, ha detto che la scelta è stata fatta per «concludere al meglio questo campionato». Rosati ha aggiunto: «Le colpe sono di tutti: società, mister e giocatori. Non dovevamo essere oggi a questa distanza dalla prima in classifica». Ora, secondo Rosati, spetta ai giocatori dare una «risposta sul campo a loro stessi, ai tifosi e a tutti coloro che vogliono bene al Varese».



Cosa accadrà nella prossima stagione? «Ho già fatto scrivere negli spogliatoi la frase “Gli alibi sono le scuse dei perdenti“».

Ecco lo stringato comunicato della società, diffuso poco dopo le prime notizie:



«Città di Varese comunica la risoluzione consensuale del rapporto di collaborazione con mister Roberto Floris e il suo vice Maurizio Provenzano. La squadra per questo finale di stagione sarà affidata al mister della Juniores Alessandro Unghero».