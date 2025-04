Giudice Sportivo, Seconda Categoria. Sono dodici i giocatori sanzionati nei gironi A e B

GIRONE A

GARE DEL 6/4/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ANDREIS LORENZO (VILLANOVESE A.S.D.)

BOSCONI ERIC (PIETRA LIGURE 1956)

URUCI ERJON (VILLANOVESE A.S.D.)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CARUSO FRANCESCO (GOLFO DIANESE 1923)

ROSSELLO SIMONE (PIETRA LIGURE 1956)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

KOXHA KEVIN (PRAESE 1945)

TRUISI MATTEO (BORDIGHERA SANT AMPELIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

BEN AMER YASSINE (GOLFO DIANESE 1923)

AMMONIZIONE (II INFR)

BELLANDO ANDREA (BORDIGHERA SANT AMPELIO)

D AMORE SAMI (REAL SANTO STEFANO CALCIO)

MONDELLI GREGORIO (RIVA LIGURE)

PUDDU ALESSIO (PRAESE 1945)

AMMONIZIONE (I INFR)

PENNA GABRIELE (REAL SANTO STEFANO CALCIO)

RIVA STEFANO (REAL SANTO STEFANO CALCIO)

SAA ZAMBRANO VICTOR (VALLECROSIA ACADEMY ASD)

TIBERTI ALEX (VALLECROSIA ACADEMY ASD)

YALCIN SELCUK (REAL SANTO STEFANO CALCIO)





GIRONE B

GARE DEL 6/4/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

CELLA MARIO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SANNA MATTIA (PALLARE CALCIO)

VACCA ALBERTO (SASSELLO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CARLE MARCO (ROCCHETTESE)

CAVALLO MATTEO (VELOCE 1910)

CIMOLATO MATTIA (VIRTUS DON BOSCO)

GALLIONE ANDREA (ROCCHETTESE)

PROTELLI ANDREA (PALLARE CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BOLLA MATTEO (SASSELLO)

BRIANO LEONARDO (PALLARE CALCIO)

CALCAGNO STEFANO (SASSELLO)

DI GREGORIO MARCO (MURIALDO)

DJOMI RHUDEL (PLODIO 1997)

DJOMI STEVE (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

HUBLINA ANDREJA (PALLARE CALCIO)

MAGGIORE ALESSANDRO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

PONZO GIOELE (BARDINETO)

ROSATI DANIELE (ROCCHETTESE)

YUSUF AHMAD (CENGIO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

GRAFFA MATTEO (PLODIO 1997)

AMMONIZIONE (VI INFR)

PASQUALE FRANCESCO (NOLESE R.G. 1946 2001)

REBAGLIATI FRANCESCO (VIRTUS DON BOSCO)

AMMONIZIONE (III INFR)

CELLA ALESSANDRO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

DE CAROLIS EMANUELE (ROCCHETTESE)

LOI RICCARDO (MURIALDO)

SIMONASSI ALBERTO (BARDINETO)

AMMONIZIONE (II INFR)

ADOSIO PIETRO CAMILLO (ROCCHETTESE)

BUZZURRO NICOLO (NOLESE R.G. 1946 2001)

CAMERA MARCO (CENGIO)

DEBENEDETTI NICOLO (NOLESE R.G. 1946 2001)

GARABELLO ALEX (ROCCHETTESE)

ODELLA STEFANO (MURIALDO)

AMMONIZIONE (I INFR)

FERRARO GIACOMO (QUILIANO&VALLEGGIA)