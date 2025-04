Calcio, Torneo delle Regioni. Anche le ragazze di Albenga e Vado nella selezione di Ugo Maggi

Solo due squadre, ma ci sarà comunque un'ottima rappresentanza per la provincia di Savona al Torneo delle Regioni. Le ragazze di Albenga e Vado terranno alta la bandiera savonese nella manifestazione che prenderà il via domani in Sicilia..

Il primo appuntamento con le ragazze di mister Maggi sarà all'ora di pranzo contro la Calabria.

Le giocatrici ingaune, nonostante le difficoltà societarie, rappresenteranno il gruppo più folto, con le convocazioni di Espejo, Razzaio, Taramasso e Vignola.

Non mancherà nemmeno la canonica rappresentanza vadese, con Bernat e Patrone pronte a dare il proprio contributo.



Le convocazioni

Albenga Unione Sportiva

Espejo Beltran Maria Alejandra – Razzaio Karol Tabata – Taramasso Giada – Vignola Olga

Angelo Baiardo

Pescarolo Elisabetta

Busalla Calcio

Araldo Irene

Entella

Piccioli Carlotta

Football Genova Calcio

Carrea Sofia Letizia – Minutoli Vittoria – Mourino Santas Micol

Praese 1945

Costa Elena

Sestri Levante Academy

Milanta Giulia

Spezia Calcio Femminile

Del Freo Nicole – Duce Lisa – Vacchino Lara

Spezia Calcio Srl

Colaiacomo Lucrezia – Iaccarino Vittoria – Marcarelli Sara

Vado 1913 A.S.D.

Bernat Liviana Anna Maria – Patrone Daniela

Responsabile Regionale Calcio Femminile: Storti Debora

Medico: Marco Revello

Allenatore: Maggi Ugo Adolfo

Collaboratore Tecnico: Nietante Silvia

Massaggiatrice: Toselli Marina