Calcio, San Francesco Loano. Bonifazio e Cargiolli, la San Francesco riparte al meglio e sale al sesto posto

La classifica è serratissima e lasciarsi andare a voli pindarici sarebbe un rischio troppo elevato, ma non si può non evidenziare quanto di buono la San Francesco è riuscita a costruire nell'ultimo mese e mezzo.

Le risorse per aggiustare l'organico non sono mancate come testimonia l'arrivo in attacco d Cargiolli e a risalita nel gruppone delle seste in classifica.

La zona playoff di sta ora soltanto due punti grazie alla vittoria sul campo della Praese.

Rossoblu in vantaggio con Bonifazio, ma raggiunti a inizio ripresa dalla rete di Sacchi, complice anche l'espulsione della stessa mezz'ala loanese. Gli ospiti non si sono però disuniti nonostante l'inferiorità numerica, trovando l'episodio giusto poco prima della mezz'ora del secondo tempo con il rigore trasformato da Alessio Cargiolli

PRAESE - SAN FRANCESCO 1-2

Marcatori 17' Bonifazio, 52' Sacchi , 73' Cargiolli rig.

Praese: Bunt, Chiriaco (73' D'Amoia), Raso, Carozza (90' Chiappino), Bottino, Latini, Bianchino (89' Pasqualino), Cova Ferrando (54' Dotto), Sacchi (78' Cacciani), Di Pietro, Matzedda.

Allenatore : Tedone

San Francesco Loano: Ghizzardi, Oxhallari (64' Lingua), Puddu, Buonocore, Balla, Basso, Campelli, Bonifazio, Cargiolli, Auteri (85' Staltari), Carastro L. (53' Valentino; 84' Garibbo L.).

Allenatore: Cattardico

Arbitro: Pietro Francesco Donati di Chiavari