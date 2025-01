Calcio, Savona. La strada è tracciata, i biancoblu sono pronti al salto

Quando una partita vede un numero similare di conclusioni verso la porta e tre gol di scarto nel tabellino, significa che la squadra vincente ha saputo mettere in campo maggior esperienza ed efficacia.

Ed è questa la sensazione che il Savona ha lasciato sabato pomeriggio al Baciccia - Ferrando, di fronte a una formazione come l'Olimpic che, per quanto dimostrato in tutto il girone di andata, merita il posto che occupa in classifica.

Tutto però lascia presagire che a lungo tiro gli Striscioni siano pronti a spodestare la squadra di Berogno: il gap fisico e tecnico è emerso limpido, ma ancor di più il Savona ha trovato quel carattere che è sempre mancato nei grandi appuntamenti dal giorno della rifondazione.

Più che contro l'Olimpic, ciò è apparso in maniera nitida contro la Campese. Mister Cola ha giustamente sottolineato le criticità di una prestazione non brillante e poco lucida, ma nonostante questo i ragazzi del presidente Milani hanno reagito con forza alle avversità, rimettendo la testa avanti ogni qual volta i genovesi riuscivano ad arrivare al pareggio fino al 3-2 finale.

In più si respira forte una coerenza nella conduzione tecnica. Il ds Barone ha voluto mister Cola in panchina, forte anche di una visione di gioco totalmente affine. Ecco perchè le scelte nel mercato di riparazione, oltre che per il valore intrinseco dei giocatori, si stanno rivelando vincenti ed efficaci.

Insomma, le tessere del mosaico sembrano essere tutte a disposizione per rivedere il vecchio delfino almeno in Promozione, ora non resta che disporle nella maniera corretta domenica dopo domenica.