Primo gol da tre punti per Totaro in Imperia-Oltrepò 1-0: "Me lo sentivo, era nell'aria" (video)

Il primo gol da tre punti non si scorda mai. Se lo ricorderà a lungo, Edoardo Totaro, il centro messo a segno contro l'Oltrepò, il suo secondo in carriera in Serie D: il primo, a Vado, era valso solo il gol della bandiera.

Dopo essersi divorato un'occasione a Ligorna, l'attaccante nerazzurro sentiva che la chance per rifarsi era dietro l'angolo, così com'è stato al minuto 82 della partita contro i lombardi. Un successo prezioso soprattutto in vista del derby con la Sanremese di mercoledì.

Ecco le sue parole nel post partita