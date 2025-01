Calcio, Promozione. Tre reti non bastano per i tre punti col San Cipriano, ma il Pontelungo continua la striscia positiva

Non bastano tre reti al Pontelungo per superare il San Cipriano nella prima di ritorno. Eppure il 3-3 casalingo con cui la formazione granata impatta, tra le mura amiche, contro la squadra genovese vale per il ragazzi di Zanardini il proseguo di una striscia positiva che per gli ingauni al momento significa terzo posto.

Nella sfiida del "Riva" a passare in vantaggio è la squadra di Tovani, Vulpes salta un avversario e di destro da posizione defilata gonfia la rete. Il vantaggio dura una decina di minuti: angolo di Guardone per la testa di Sfinjari, il portiere respinge ma non può nulla sul tap in di Farinazzo.

La squadra ingauna ne ha di più ad inizio ripresa, a completare la rimonta è Guardone con un tiro a giro dopo il lancio in profondità di Calcagno. Poco dopo è l’autore del raddoppio a servire Sfinjari in area che stoppa e tira per il momentaneo 3 a 1. I biancoazzurri non ci stanno e con un cross dalla sinistra per il colpo di testa vincente di Vulpes riapre la gara. Poco dopo è Olanda a pareggia, uno due al limite e tiro a colpo sicuro per il definitivo pareggio.

Domenica prossima trasferta in casa del Ventimiglia, occasione per Calandrino e compagni di ripartire per continuare a cullare il sogno.



IL TABELLINO

Pontelungo - San Cipriano 3-3

Reti: 5' Vulpes, 14' Farinazzo, 56' Guardone, 64' Sfingari, 67' Vulpes, 69' Olanda.

Pontelungo: Breuwer, Bolia, Alizeri (59' Calcagno), Corciulo (46' Pollero), Calandrino M., Farinazzo, Delfino (78' Chariq), Marquez (75' Rocca), Ardissone (65' Asteggiante), Sfingari, Guardone.

A disposizione: Ghiozzi, Gerini, Trucchi, Badoino.

Allenatore: Zanardini.

San Cipriano: Balbi, Montecucco, Oliva, Bondelli, Saulle, Bugli, Vicini, Olanda, Vulpes S., Spatari M., Urso (46' Vaccaro).

A disposizione: Alesso, Castro, Messina, Villa.

Allenatore: Tovani.

Arbitro: Giorgio Caridà di Genova.