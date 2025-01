Calcio, Serie D. Il Bra si prepara al big match di Vado. Nisticò: "Infortunati anche Legal e Pautassi, ma pronti a una grande gara"

Migliorare nella gestione dei momenti chiave e non dare nulla per scontato. E' un mister Nisticò che punta alla perfezione quello che, commentando la vittoria per 4-1 del suo Bra nel derby contro il Fossano, prepara i suoi ragazzi alla partitissima di domani al "Chittolina" contro il Vado.

Un big match al quale non prenderanno parte, lato giallorosso, l'ex Albenga Legal e Pautassi, uscito piangendo in barella nell'ultima sfida. "In questo momento dobbiamo essere forti, stringerci tutti e continuare a lavorare. Per fortuna la rosa è profonda, e sono sicuro che potremo fare una partita importante anche mercoledì".