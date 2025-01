Calcio. Varese, Floris dopo il 6-0 di Albenga: "Gara in discesa sin da subito, con il Ligorna occasione per dare una svolta"

"Col senno di poi è stato facile, la gara si è messa in discesa da subito perciò l'abbiamo incanalata bene. Abbiamo avuto un buon approccio".

Roberto Floris, tecnico del Varese, non si sofferma più di tanto nell'analisi del match vinto 6-0 sul campo dell'Albenga. Una gara dominata dal team lombardo, terzo in classifica, che ora attende il Ligorna nel turno infrasettimanale, giornata che prevede anche lo scontro diretto tra le prime due del campionato ovvero Vado e Bra.

"Come ho già detto, il Varese deve pensare a far punti, deve dare continuità - il pensiero del mister varesino alla vigilia dello scontro con i genovesi - voglio vedere la nostra squadra quanto è maturata in queste partite così importanti, abbiamo un'occasione di giocare in casa e questi sono momenti in cui devi dare una svolta".

In conclusione, una riflessione anche sull'Albenga: "Noi abbiamo abbiamo affrontato una squadra molto forte all'andata, siamo stati fino alla decima o dodicesima giornata l'unica squadra che ha battuto un Albenga costruito per fare un campionato di vertice. Campionato falsato? Non parlo degli altri, non parlo del campionato, perché mi dispiace anche per questi ragazzi che si trovano in una situazione particolare. Comunque l'Albenga è una società storica che meriterebbe sicuramente qualcosa in più".