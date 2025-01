Calcio, Serie D. Il Giudice Sportivo rinvia la decisione in merito al ricorso della Vogherese, tutti i provvedimenti dopo il turno infrasettimanale

Bisognerà aspettare verosimilmente la prossima settimana per conoscere l'esito del ricorso della Vogherese. I rossoneri, sconfitti dal Borgaro, hanno

infatti presentato ricorso per una presunta irregolarità della porta di gioco.

A seguire l'elenco completo dei provvedimenti nel girone A

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 15/01/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO



PREANNUNCIO DI RECLAMO

BORGARO NOBIS 1965 - AVC VOGHERESE 1919

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società A.S.D. AVC VOGHERESE 1919 ai sensi dell'art. 67 del C.G.S., si riserva decisioni di merito.





ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ROSELLI GIORGIO (LAVAGNESE 1919 A.S.D.)

Per avere rivolto espressione offensiva e blasfema ad un tesserato della squadra avversaria.





CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

BRUNOD MANUEL (BORGARO NOBIS 1965)

Per avere rivolto espressione offensiva all'indirizzo della Terna Arbitrale.



SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MARCONE CHRISTIAN (BORGARO NOBIS 1965)

Per aver colpito un calciatore avversario con un pugno.



SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ZITO GIOVANNI (AVC VOGHERESE 1919)

Per avere, a gioco in svolgimento ma senza alcuna possibilità di contendere il pallone, colpito un calciatore avversario con un calcio.



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)

GERBINO THOMAS (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)

GIALLOMBARDO SAMUELE (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)

GRAZIANI GABRIEL (IMPERIA CALCIO SRL)

BACIGALUPO ANDREA (LIGORNA 1922)

CARLI GABRIELE (SALUZZO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LUPINACCI MICHELE (LAVAGNESE 1919 A.S.D.)

RASPA MATTEO (LAVAGNESE 1919 A.S.D.)

DI STEFANO DAVIDE (LIGORNA 1922)

MORASCHI FEDERICO (OLTREPO)

ALLASINA NICOLO (SALUZZO)