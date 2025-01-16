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Calcio | 16 gennaio 2025, 19:32

Giudice Sportivo, Eccellenza. Multata la San Francesco, le savonesi perdono Bonifazio, Panepinto e Pili

Giudice Sportivo, Eccellenza. Multata la San Francesco, le savonesi perdono Bonifazio, Panepinto e Pili

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 12/01/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETÀ
AMMENDA

  • Euro 100,00 SAN FRANCESCO LOANO: Per la condotta dei propri sostenitori i quali rivolgevano per tutta la durata del st.t alla terna espressioni gravemente ingiuriose ed irriguardose.

DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO O SQUALIFICA A GARE

  • Fino al 27/02/2025
    • BURASTERO ROBERTO (SAN FRANCESCO LOANO): All'8' minuto del s.t. protestava per una decisione del DDG e con fare minaccioso arrivava a 2 metri dal AA1, bestemmiando e proferendo espressioni ingiuriose. Alla notifica del provvedimento di espulsione, si posizionava all'esterno del TDG e rivolgeva ulteriori espressioni irriguardose nei confronti della terna.

AMMONIZIONE (II INFR)

  • CONFORTI MATTEO (PIETRA LIGURE 1956)

ALLENATORI
AMMONIZIONE (II INFR)

  • MONTEFORTE LUCA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

  • MARESCA MATTEO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
  • BONIFAZIO MATTEO (SAN FRANCESCO LOANO)
  • ROMANELLI SILVIO (SERRA RICCO 1971)

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)

  • PANEPINTO FABIO (CELLE VARAZZE F.B.C.)
  • MAISANO FRANCESCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
  • FENATI GIOVANNI (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
  • PILI FILIPPO (PIETRA LIGURE 1956)
  • LINALE DANIELE (RIVASAMBA H.C.A.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

  • GARRONE TOMMASO (ANGELO BAIARDO)
  • VIOLA MATTIA (ANGELO BAIARDO)
  • DI PIETRO LUCA (ATHLETIC CLUB ALBARO)
  • GALLI DANIELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
  • VENTURA DANIELE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

  • GATTO PIERLUIGI (ANGELO BAIARDO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

  • PICCARDO MATTEO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
  • CARAMELLO MARCO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
  • BUONOCORE ALESSANDRO (SAN FRANCESCO LOANO)

AMMONIZIONE (III INFR)

  • ZANOLI MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
  • DI PIETRO ANTONIO (PRAESE 1945)
  • CAPPELLI CRISTIAN (RIVASAMBA H.C.A.)
  • BALLA ERALD (SAN FRANCESCO LOANO)
  • MEHMETAJ DENIS (TAGGIA)
  • PELLICANO FRANCESCO (TAGGIA)
  • MARCHINI ANDREA (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (II INFR)

  • MINARDI IACOPO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
  • ALESSO DAVIDE (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
  • GUIDOTTI FEDERICO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
  • RASO MARCO (PRAESE 1945)
  • OLIVERI LEONARDO (RIVASAMBA H.C.A.)
  • AUTERI ALESSIO (SAN FRANCESCO LOANO)
  • BRIZIO MICHELE (TAGGIA)
  • AMENDOLA FEDERICO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
  • CHIODI ALESSIO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (I INFR)

  • LO VECCHIO MARCO (ANGELO BAIARDO)
  • LOBASCIO GIULIANO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
  • TANCREDI ROBERTO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
  • SILVESTRI MARCO (CELLE VARAZZE F.B.C.)
  • COSTA RICCARDO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
  • CALCAGNO DAVIDE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
  • CARLUCCI SIMONE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
  • LAZRI MARCO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
  • LIPANI NICOLO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
  • CASTIGLIONE TOMMASO (PIETRA LIGURE 1956)
  • FAEDO STEFANO (PIETRA LIGURE 1956)
  • CAROZZA NICOLO (PRAESE 1945)
  • GHIZZARDI SIMONE (SAN FRANCESCO LOANO)
  • MATAROZZI ANDREA (SERRA RICCO 1971)
  • PLACIDO ALESSANDRO (SERRA RICCO 1971)
  • GALLO VALERIO (TAGGIA)

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