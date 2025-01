Giudice Sportivo, Eccellenza. Multata la San Francesco, le savonesi perdono Bonifazio, Panepinto e Pili

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 12/01/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 100,00 SAN FRANCESCO LOANO: Per la condotta dei propri sostenitori i quali rivolgevano per tutta la durata del st.t alla terna espressioni gravemente ingiuriose ed irriguardose.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO O SQUALIFICA A GARE

Fino al 27/02/2025 BURASTERO ROBERTO (SAN FRANCESCO LOANO) : All'8' minuto del s.t. protestava per una decisione del DDG e con fare minaccioso arrivava a 2 metri dal AA1, bestemmiando e proferendo espressioni ingiuriose. Alla notifica del provvedimento di espulsione, si posizionava all'esterno del TDG e rivolgeva ulteriori espressioni irriguardose nei confronti della terna.



AMMONIZIONE (II INFR)

CONFORTI MATTEO (PIETRA LIGURE 1956)

ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

MONTEFORTE LUCA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MARESCA MATTEO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

BONIFAZIO MATTEO (SAN FRANCESCO LOANO)

ROMANELLI SILVIO (SERRA RICCO 1971)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)

PANEPINTO FABIO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

MAISANO FRANCESCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

FENATI GIOVANNI (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

PILI FILIPPO (PIETRA LIGURE 1956)

LINALE DANIELE (RIVASAMBA H.C.A.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GARRONE TOMMASO (ANGELO BAIARDO)

VIOLA MATTIA (ANGELO BAIARDO)

DI PIETRO LUCA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

GALLI DANIELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

VENTURA DANIELE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

GATTO PIERLUIGI (ANGELO BAIARDO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

PICCARDO MATTEO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

CARAMELLO MARCO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

BUONOCORE ALESSANDRO (SAN FRANCESCO LOANO)

AMMONIZIONE (III INFR)

ZANOLI MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

DI PIETRO ANTONIO (PRAESE 1945)

CAPPELLI CRISTIAN (RIVASAMBA H.C.A.)

BALLA ERALD (SAN FRANCESCO LOANO)

MEHMETAJ DENIS (TAGGIA)

PELLICANO FRANCESCO (TAGGIA)

MARCHINI ANDREA (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (II INFR)

MINARDI IACOPO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

ALESSO DAVIDE (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

GUIDOTTI FEDERICO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

RASO MARCO (PRAESE 1945)

OLIVERI LEONARDO (RIVASAMBA H.C.A.)

AUTERI ALESSIO (SAN FRANCESCO LOANO)

BRIZIO MICHELE (TAGGIA)

AMENDOLA FEDERICO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

CHIODI ALESSIO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (I INFR)