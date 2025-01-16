Giudice Sportivo, Eccellenza. Multata la San Francesco, le savonesi perdono Bonifazio, Panepinto e Pili

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 12/01/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETÀ
AMMENDA
- Euro 100,00 SAN FRANCESCO LOANO: Per la condotta dei propri sostenitori i quali rivolgevano per tutta la durata del st.t alla terna espressioni gravemente ingiuriose ed irriguardose.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO O SQUALIFICA A GARE
- Fino al 27/02/2025
- BURASTERO ROBERTO (SAN FRANCESCO LOANO): All'8' minuto del s.t. protestava per una decisione del DDG e con fare minaccioso arrivava a 2 metri dal AA1, bestemmiando e proferendo espressioni ingiuriose. Alla notifica del provvedimento di espulsione, si posizionava all'esterno del TDG e rivolgeva ulteriori espressioni irriguardose nei confronti della terna.
AMMONIZIONE (II INFR)
- CONFORTI MATTEO (PIETRA LIGURE 1956)
ALLENATORI
AMMONIZIONE (II INFR)
- MONTEFORTE LUCA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
- MARESCA MATTEO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
- BONIFAZIO MATTEO (SAN FRANCESCO LOANO)
- ROMANELLI SILVIO (SERRA RICCO 1971)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)
- PANEPINTO FABIO (CELLE VARAZZE F.B.C.)
- MAISANO FRANCESCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
- FENATI GIOVANNI (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
- PILI FILIPPO (PIETRA LIGURE 1956)
- LINALE DANIELE (RIVASAMBA H.C.A.)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
- GARRONE TOMMASO (ANGELO BAIARDO)
- VIOLA MATTIA (ANGELO BAIARDO)
- DI PIETRO LUCA (ATHLETIC CLUB ALBARO)
- GALLI DANIELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
- VENTURA DANIELE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
- GATTO PIERLUIGI (ANGELO BAIARDO)
AMMONIZIONE (VI INFR)
- PICCARDO MATTEO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
- CARAMELLO MARCO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
- BUONOCORE ALESSANDRO (SAN FRANCESCO LOANO)
AMMONIZIONE (III INFR)
- ZANOLI MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
- DI PIETRO ANTONIO (PRAESE 1945)
- CAPPELLI CRISTIAN (RIVASAMBA H.C.A.)
- BALLA ERALD (SAN FRANCESCO LOANO)
- MEHMETAJ DENIS (TAGGIA)
- PELLICANO FRANCESCO (TAGGIA)
- MARCHINI ANDREA (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
AMMONIZIONE (II INFR)
- MINARDI IACOPO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
- ALESSO DAVIDE (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
- GUIDOTTI FEDERICO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
- RASO MARCO (PRAESE 1945)
- OLIVERI LEONARDO (RIVASAMBA H.C.A.)
- AUTERI ALESSIO (SAN FRANCESCO LOANO)
- BRIZIO MICHELE (TAGGIA)
- AMENDOLA FEDERICO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
- CHIODI ALESSIO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
AMMONIZIONE (I INFR)
- LO VECCHIO MARCO (ANGELO BAIARDO)
- LOBASCIO GIULIANO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
- TANCREDI ROBERTO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
- SILVESTRI MARCO (CELLE VARAZZE F.B.C.)
- COSTA RICCARDO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
- CALCAGNO DAVIDE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
- CARLUCCI SIMONE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
- LAZRI MARCO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
- LIPANI NICOLO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
- CASTIGLIONE TOMMASO (PIETRA LIGURE 1956)
- FAEDO STEFANO (PIETRA LIGURE 1956)
- CAROZZA NICOLO (PRAESE 1945)
- GHIZZARDI SIMONE (SAN FRANCESCO LOANO)
- MATAROZZI ANDREA (SERRA RICCO 1971)
- PLACIDO ALESSANDRO (SERRA RICCO 1971)
- GALLO VALERIO (TAGGIA)