Speranza, cento panchine per mister Girgenti: "Stima e amicizia anche oltre il calcio"

Un successo tondo nel derby per il suo Speranza, eppure quella contro la Letimbro di domenica scorsa per mister Davide Girgenti resterà una giornata da ricordare non solamente per la rotonda vittoria.

Per il tecnico è stata infatti la gara numero 100 sulla panchina rossoverde, un traguardo celebrato dalla società che gli ha voluto consegnare una targa commemorativa, con il tecnico che, via social, ha ricambiato dimostrando affetto verso la società: "Un rapporto di stima e amicizia che va oltre il calcio. Cento panchine non si dimenticano".