49esimo Invernale del Tigullio: sabato e domenica scatta la seconda manche

Entra sempre più nel vivo il 49° Campionato Invernale del Tigullio, la rassegna di vela d'altura in programma sino al 16 febbraio 2025 con organizzazione a cura del Comitato Circoli Velici Tigullio formato da Circolo Nautico Lavagna, Circolo Nautico Rapallo, Circolo Velico S.Margherita Ligure, Lega Navale Chiavari-Lavagna, Lega Navale Rapallo, Lega Navale S.Margherita Ligure, Lega Navale Italiana Sestri Levante, Yacht Club Chiavari, Yacht Club Italiano e Yacht Club Sestri Levante.

Nella prima manche i successi di Koyre Spirit of Nerina (ORC A-B), Pomella J (ORC C), Mary Star of the Sea (J80), India (Libera A) ed Hell Cat (Libera B), Sabato e domenica scatta la seconda manche, con la partecipazione di 35 imbarcazion e previsioni meteomarina di sole e sostenuta tramontana. Tra i nuovi iscritti nella classe ORC Tengher, il Swan 45 di Alberto Magnani (YCI), Magia Blu, il First 40.7 di Stanislao Armato (CV La Spezia), J Blu, il J 92 S di Luca Dotto (YCI), Manticore, il Mylius 60 di Franz Baruffaldi (YC Cala dei Medici) e Yume, il Solaris One 44.1 di Federico Massone (YC Chiavari). Nella classe Libera, ci sarà PIMS2, l'Alpa 12.70 di Edoardo Guido Meda (CV Sferracavallo).

"Dopo le vacanze di Natale, ritorna l'Invernale del Tigullio e siamo contenti di poter registrare l'incremento dei partecipanti, segnale di rinnovato apprezzamento verso la nostra manifestazione - commenta il deus ex machina Franco Noceti - Le previsioni meteorologiche lasciano intravedere la possibilità di svolgere numerose prove nel week end con prove tecniche spettacolari"

Le imbarcazioni provenienti da fuori Tigullio sono ospitate per la durata di tutto il campionato presso il Porto di Lavagna, partner della storica manifestazione velica invernale insieme a Quantum e a Grondona. L’Invernale rappresenta un’ottima opportunità di indotto per il territorio in un periodo di bassa stagione per il Tigullio e, come sempre, ne contribuisce alla valorizzazione dal punto di vista turistico.