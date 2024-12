Stelle nello Sport: il bilancio di un 2024 "magico"

Si avvia alla conclusione un anno intensissimo, il 25° del progetto Stelle nello Sport, festeggiato con un ulteriore incremento di attività ed eventi con numeri davvero emozionanti. Anche grazie al prezioso supporto di istituzioni e partners, il progetto ideato e promosso da Michele Corti e Marco Callai è oramai un punto di riferimento in Liguria per mondo sportivo con l’obiettivo comune di promuovere i valori dello sport, in particolare tra i giovani.



"Grazie a un magnifico “gioco di squadra” abbiamo raccolto 50.000 euro a favore della Fondazione Gigi Ghirotti", racconta il presidente, Michele Corti. "Sono scesi in campo al nostro fianco oltre 65 Campioni per l’Asta delle Stelle, abbiamo coinvolto più di 50 eventi e associazioni nella Lotteria delle Stelle e dedicato come per tradizione il Galà e la Festa dello Sport alla Gigi Ghirotti. Con orgoglio abbiamo visto quest’anno arrivare in Madagascar la prima parte di materiali raccolti e acquistati per la creazione di un centro sportivo per persone con disabilità nella capitale".



Il percorso nelle scuole ha raggiunto numeri straordinari: 120 istituti coinvolti nel concorso Il Bello dello Sport con 10.317 elaborati raccolti. Sono 30 gli incontri con campioni ed esperti nell’ambito dei progetti Una Classe di Valori e Più Gusto per la Vita. Ben 105 le classi coinvolte nell’Olimpiade delle Scuole coordinata da Cristina Cambi con oltre 2.100 studenti che hanno potuto provare quasi 50 discipline sportive al Porto Antico di Genova. Per tutti una medaglia e una straordinaria giornata di festa. Al fianco dell’Ufficio scolastico regionale, Stelle nello Sport ha riportato in auge Il Più Veloce della Città a Villa Gentile. "Nel complesso abbiamo raggiunto e coinvolto più di 18.000 studenti", conferma il vicepresidente di stelle nello psort, Marco Callai. "Un impegno davvero straordinario che cercheremo di far crescere ancora!".



Dallo screening di tutti i migliori risultati sportivi liguri alla celebrazione del Galà delle Stelle, il coinvolgimento dei liguri è stato ancora una volta eccezionale: 241.100 i voti che hanno eletto gli sportivi dell’anno, sulla strada che porta ai Giochi di Parigi. Sono stati celebrati il 23 maggio ai Magazzini del Cotone (trasmissione integrale in Tv su Primocanale e su numerose piattaforme web e social). Tra gli ospiti d’onore alcune stelle internazionali quali Margherita Grambassi, Andrea Lo Cicero, Eraldo Pizzo e Salvatore Sanzo.



Record di partecipazione anche nel Premio Fotografico Nicali con 324 scatti in gara. Da record anche la Festa dello Sport numero 20 che ha coinvolto dal 24 al 26 maggio 140 mila persone al Porto Antico di Genova. Numerosi gli eventi promossi e sostenuti in un anno speciale per Genova, Capitale Europea dello Sport. Al fianco di Amiu è proseguito l'impegno con il progetto "Lo Sport chiama a Raccolta" mentre con Iren Luce Gas e Servizi è stata lanciata "Energie per lo Sport", iniziativa a supporto di 12 eventi sportivi sul territorio nel corso dell’intera stagione.



"Per i nostri 25 anni abbiamo realizzato uno speciale Docufilm che ha riscosso grande interesse in tv e sulle piattaforme digitali", ricorda Michele Corti. Oltre 100.000 visualizzazioni ( www.stellenellosport.com/25anni ) e anteprima trasmessa a Palazzo Ducale il 4 aprile in occasione del Charity Event delle Stelle per la Gigi Ghirotti. Ospite d’onore il presidente del Coni Giovanni Malagò a cui è stato consegnato il Premio "Un Cuore da Leone – Gian Luigi Corti".



Quotidiano è l’impegno nel progetto SportAbility: dal portale www.sportabilityliguria.it alla Newsletter settimanale, alle rubriche settimanali in Tv, per arrivare allo SportAbility Day che, lo scorso 28 settembre, ha permesso a oltre 1.000 ragazzi con disabilità di provare oltre 40 discipline sportive e vivere una giornata a contatto con la magia dello sport. "Siamo davvero orgogliosi del grande lavoro a sostegno delle numerose Associazioni che portano avanti la promozione dello sport per tutte le abilità", chiosa Marco Callai.



Alla vigilia delle Olimpiadi ha visto la luce la 17° edizione dell’Annuario Ligure dello Sport. Un prezioso punto di riferimento distribuito in 9.000 copie in tutto il mondo sportivo, mediatico e istituzionale. Ai protagonisti dello sport ligure sono dedicati tutti gli sforzi e i canali per la massima promozione: il Magazine Tv (54 appuntamenti annuali), il sito LiguriaSport.com (350 mila pagine visitate al mese), la Newsletter dello sport ligure (16.500 iscritti), i canali social di Stelle nello Sport (36.000 follower) e una ampia attività di comunicazione che ha potuto contare su quasi 400 articoli/servizi sui media liguri e nazionali.



Un altro momento speciale in questa annata di celebrazioni è stato quello del 7 ottobre al Teatro Carlo Felice per i 40 anni della Gigi Ghirotti. "Insieme a tante stelle dello sport e dello spettacolo - spiega Michele Corti - abbiamo celebrato lo straordinario percorso della “creatura” del Prof. Franco Henriquet, oggi fondamentale punto di riferimento per quasi 4000 famiglie che ogni anno vengono assistite in hospice e a domicilio".



Tra le novità di questo anno straordinario, la serata di celebrazione degli “Artigiani dello Sport”, ovvero i riconoscimenti ideati per i tecnici e allenatori che sono sempre alla radice dei successi dei nostri campioni liguri. Quella del 2 ottobre a Palazzo Imperiale è stata una bella serata e diventerà una nuova costante nel percorso di Stelle nello Sport.



Il percorso quotidiano a sostegno dello sport ligure è proseguito con la quarta edizione del Torneo di Pallavolo S3 “Memorial Gian Luigi Corti” (13 ottobre) con oltre 300 giovanissimi under 12 in campo. Al Festival Orientamenti (13-14-15 novembre) sono stati promossi tre splendidi incontri con le stelle di nuoto, sincro e rugby: Filippo Magnini, Linda Cerruti e Giovambattista Venditti.



Per sostenere Genova 2024 Capitale Europea dello Sport sono stati ideati altri eventi che hanno riscosso grande successo: il convegno “Donne e Sport, 5 storie al femminile” a Palazzo Tursi il 20 novembre e un tris di iniziative al fianco di Bic Genova su “Sport e Disabilità” con una mostra fotografica, un torneo di calcio integrato (30 novembre) e un forum a Palazzo Tursi nella Giornata Mondiale per persone con disabilità il 3 dicembre scorso.



Al fianco del Comune di Genova e del Coni Liguria, Stelle nello Sport ha anche organizzato la Cerimonia “Genova 2024 in Festa” nel nuovo Palasport di Genova dove sono stati consegnati gli ultimi “Oscar” dell’anno a tre eccellenze sportive (Massimo Pedersoli, Giovanni Falcini e Davide Battistella) e premiati atleti e società che hanno firmato i migliori risultati nazionali e internazionali in questo bellissimo 2024.



"Grazie a tutti coloro che scendono quotidianamente in campo al nostro fianco - chiude Michele Corti - condividendo i valori che sono alla base del nostro percorso. Il 2025 è già alle porte e, con entusiasmo e il supporto di tutti, siamo già pronti ad alzare ulteriormente l’asticella".



------------------------

FOTO - Da scaricare qui le foto di un anno di eventi

https://drive.google.com/drive/folders/1uKGMD5DAGlTMyQ2PTRKkCrRt8oFdS4MQ?usp=sharing

VIDEO - Il meglio del 2024 di Stelle nello Sport

https://drive.google.com/file/d/1k2U2_nTXDOAmUDn9hEaMfuwb35Cpv03Y/view?usp=sharing (da scaricare)